超170家美鞋企联名反对美政府对华加征关税

超过170家美国鞋业企业20日发表联名信，要求美国政府把从中国进口的鞋具从拟加征关税清单中移除，称这一行为将伤害美国消费者和美国经济。
签署联名信的既有国际大牌企业也有中小企业，既有生产商也有销售商。他们一致认为，美国政府拟加征的关税最终会传导到美国消费者，而美国工薪阶层将是受伤害最严重的群体。
美国政府日前公布了拟对价值约3000亿美元中国输美产品加征关税的清单，鞋类名列其中。
联名信说：“美国对进口鞋平均征税11.3%，但最高可达67.5%。在这基础上加征25%的关税，意味着一些美国工薪家庭买鞋时要支付近100%的关税，所造成的影响难以估量。”
据美国鞋具批发商和零售商协会统计，对中国制造的鞋具加征关税或令美国消费者每年额外支出70亿美元。
联名信表示，关税的负面影响将波及方方面面，不仅损害消费者，也会威胁行业企业生存能力。“我们代表美国数亿消费者和数十万行业从业者，希望立即停止让他们承担更多税费的行为。”（记者刘阳）
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】