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超170家美鞋企联名反对美政府对华加征关税

2019年05月21日14:26  来源：新华网
 

超过170家美国鞋业企业20日发表联名信，要求美国政府把从中国进口的鞋具从拟加征关税清单中移除，称这一行为将伤害美国消费者和美国经济。

签署联名信的既有国际大牌企业也有中小企业，既有生产商也有销售商。他们一致认为，美国政府拟加征的关税最终会传导到美国消费者，而美国工薪阶层将是受伤害最严重的群体。

美国政府日前公布了拟对价值约3000亿美元中国输美产品加征关税的清单，鞋类名列其中。

联名信说：“美国对进口鞋平均征税11.3%，但最高可达67.5%。在这基础上加征25%的关税，意味着一些美国工薪家庭买鞋时要支付近100%的关税，所造成的影响难以估量。”

据美国鞋具批发商和零售商协会统计，对中国制造的鞋具加征关税或令美国消费者每年额外支出70亿美元。

联名信表示，关税的负面影响将波及方方面面，不仅损害消费者，也会威胁行业企业生存能力。“我们代表美国数亿消费者和数十万行业从业者，希望立即停止让他们承担更多税费的行为。”（记者刘阳）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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