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马杜罗提议提前举行议会选举

2019年05月21日13:26  来源：新华网
 

委内瑞拉总统马杜罗20日再次公开建议提前举行议会选举。

委执政党支持者20日举行游行活动纪念马杜罗连任满一周年。马杜罗在总统府观花宫迎接游行队伍时说：“今天我向反对派再次提议，提前举行议会选举，看谁能得到更多选票。”

马杜罗说，反对派控制的议会目前仍处于“非法状态”，重新举行议会选举后将有望恢复国家立法机关的合法性。他希望反对派参加议会选举，接受挑战，与政府一起在宪法框架内寻找和平、民主的解决方案。

委内瑞拉2015年12月举行议会选举，委反对党联盟赢得议会多数席位。2016年1月，委反对派不顾最高法院裁决坚持让3名涉嫌选举舞弊的议员宣誓就职，议会因此被最高法院裁定为“非法状态”，无法行使立法权。

根据委宪法，下一次议会选举应在2020年举行。马杜罗今年2月曾要求委制宪大会研究提前举行议会选举，并在全国范围广泛征求民众意见。

委内瑞拉今年以来陷入政治危机。委议会主席瓜伊多1月23日自任“临时总统”，得到美国、欧洲和拉美多国承认。为逼迫委总统马杜罗下台，美国不断通过经济制裁、外交孤立和军事威胁向委施压。瓜伊多4月30日与一小股军人发动军事政变但未成功。目前，委政府和反对派对峙仍在持续，国际社会呼吁以外交和政治手段和平化解危机。（徐烨　王瑛）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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