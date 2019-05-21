任正非：华为是一个商业公司，不应该把华为的产品和政治挂钩

华为技术有限公司总裁任正非21日在回答记者提问时表示，华为在包括芯片在内的关键零部件上保持有一定的量产能力，不会因为美方的“断供”就导致负增长，企业预计今年的增速会有所下滑，但仍然保持正增长。

他说，今年一季度华为的营收同比增长幅度达到39%，二季度以来这一增速有所下滑，但这种下降不会给企业造成伤害。

任正非表示，今年春节前夕，华为就在针对遭遇极端情况做准备，但华为不会排斥美国供应链，我2018年就讲过，当年要继续向高通采购5000万套芯片。目前华为也在和谷歌等公司协商相关的救济方案。

他说，华为是一个商业公司，对于华为的产品，消费者喜欢就用，不喜欢就不用，不应该把华为的产品和政治挂钩。

任正非表示，目前华为在美国的科研投资遵守美国相关法律，我们使用对方的科研成果，需要支付费用，属于商业行为。

他说，华为已经在全球设立数十个研发中心，企业在海外研发投资的受益者是包括美国高校在内的全球科研机构，华为的研发集合了全球的科技智慧，实现了多方的交流互益。（记者王攀 冯松龄 白瑜）

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