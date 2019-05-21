印尼现任总统佐科赢得2019年总统选举

印度尼西亚选举委员会21日凌晨正式公布2019年印尼总统选举结果，现任总统佐科·维多多以55.5％的得票率赢得选举。

印尼选举委员会主席阿里耶夫·布迪曼说，根据计票结果，佐科及其竞选搭档马鲁夫·阿明得票率约为55.5%，另一总统候选人——大印尼行动党主席、退役将军普拉博沃·苏比安托及其竞选搭档桑迪亚加·乌诺得票率约为44.5%。

在本次选举结果公布后不久，普拉博沃竞选团队表示，由于选举存在舞弊和不公正现象，普拉博沃将不会接受选举委员会公布的结果。

为了防止败选一方支持者因对选举结果不满而引发冲突，印尼警方从20日起派出约5万警力，部署在选举委员会总部周围以及雅加达的重要路段。印尼警方上周还逮捕了数十名试图在正式选举结果公布期间发动袭击的武装分子。

根据印尼选举法，对选举委员会公布的结果不满的总统候选人可在结果正式公布后三天内向宪法法院提出诉讼，宪法法院将视情况决定是否受理。一旦受理，宪法法院必须在两周内公布最终裁决结果。

这是佐科和普拉博沃第二次争夺总统职位，在2014年的选举中，佐科以53.15%的得票率胜出。

此次总统选举投票于上月17日举行。印尼实行总统制。总统为国家元首、政府首脑和武装部队最高统帅。从2004年起，总统和副总统由全民直选。总统任命内阁，内阁对总统负责。（郑世波）

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