任正非：得道多助失道寡助，不能因为华为领先就出手限制

华为技术有限公司总裁任正非21日在回答记者提问时表示，“得道多助，失道寡助”，不能因为华为在技术领域的领先，就采取针对企业的限制措施。

他说，我十分感谢美国公司多年来的陪伴，大量零部件厂家给了我们支持。只要美国政府允许美国企业出口零配件，华为就会购买与自研并举，美国企业也在说服美国政府放松对我们的管制。

任正非说，目前，限制令会影响到华为的低端产品，但在高端产品特别是5G领域，华为绝对不会受影响。企业不能因为技术领先就被限制，我们的工作是造福人类社会的。华为研制的5G设备，将大幅降低全球通信建设成本。

美国政府日前发布针对华为等公司的限制交易令，引发广泛质疑。（记者王攀 冯松龄 白瑜）

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