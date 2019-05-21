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捷豹路虎2018财年亏损36亿英镑

2019年05月21日13:23  来源：新华网
 

英国最大汽车制造商捷豹路虎公司20日公布的财报显示，公司在截至今年3月31日的2018财年亏损36亿英镑（1英镑约合1.27美元）。

数据显示，2018财年，捷豹路虎在第四季度才首次扭亏为盈，实现税前利润1.2亿英镑。捷豹路虎表示，公司业绩主要受到柴油车需求下滑、英国“脱欧”和海外需求下降等因素影响。

捷豹路虎首席执行官拉尔夫·施佩特表示，汽车行业正面临多重逆风，捷豹路虎将在近年来对新产品和技术持续投资的基础上，把公司变得更加精简、健康。

捷豹路虎为印度塔塔汽车公司所有，在英国雇用约4万人。为提升运营效率，捷豹路虎于去年和今年两次宣布裁员，涉及6000个工作岗位，并计划在今明两年大幅削减成本支出。（王慧慧）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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