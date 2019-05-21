美部分推迟对华为的交易禁令

美国商务部20日发布为期90天的“临时通用许可”，推迟对华为及其附属公司现有在美产品和服务所实施的交易禁令。

美商务部当天发表声明说，获得“临时通用许可”的美国企业可向华为及其68个非美国附属公司出口、再出口和转让产品或技术，但这一许可是“特定”和“有限的”，仅针对在美国已使用的华为产品和服务。

根据这项“临时通用许可”，未来90天内，华为及其附属公司将可以从事“特定活动”，以保证美国现有相关网络的持续运营，为美国现有的相关移动服务提供支持。这些活动包括开展对维护现有网络和设备完整性及可靠性至关重要的网络安全研究、为美国现有网络设备和现有华为手机提供软件更新和补丁、参与必要的5G标准的开发等。

“‘临时通用许可’让运营商有时间做出其他安排，也给美商务部留出空间，以决定对目前依赖华为设备提供关键服务的美国和外国电信服务商采取何种适当的长期措施，”美国商务部部长威尔伯·罗斯说，“简而言之，该许可将允许现有华为手机用户和（美国）农村宽带网络得以继续运行。”

“临时通用许可”自5月20日起生效，持续到8月19日。美商务部还将评估是否将延长期限。

声明称，“临时通用许可”不是修正“实体名单”，而是对“实体名单”中企业所需获得许可的修正。

美商务部15日将华为及其附属公司列入“实体名单”，名单上的企业或个人获得美国技术需获得有关许可。但如果美国认为技术的销售或转让行为危害美国国家安全或外交政策利益，则会拒绝颁发许可。美国政府的默认审查状态为否决。

中国商务部新闻发言人对此表示，中方反对泛化国家安全概念和滥用出口管制措施，将坚决维护中国企业的合法权利。（周舟）

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