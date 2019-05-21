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福特宣布全球裁员7000人

2019年05月21日13:20  来源：新华网
 

　　福特汽车公司20日表示，计划在8月底前裁减7000个工作岗位，约占其全球受薪员工总数的10%。

　　福特表示，这次裁员是其全球业务重组的一部分，能够帮助公司每年节省约6亿美元。

　　福特首席执行官吉姆·哈基特在一封致员工的邮件中透露，这次裁员在美国涉及2300人，其中1500人自愿离职，约300人已经被裁，本周开始还将另外裁员500人。

　　哈基特说，裁员是为了帮助福特在充满竞争的行业环境中取胜，是为了减少官僚作风、加快决策速度、聚焦最有价值的工作，并削减成本。

　　福特全球业务重组计划主要包括全面更换北美地区产品线、在南美停产部分车型、重组欧洲业务和裁员等。（张嫄）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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