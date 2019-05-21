交通银行布拉格分行开业

人民网讯 当地时间5月20日，交通银行布拉格分行在捷克共和国首都布拉格正式开业。该行是交行设立的第23家境外银行机构，也是交行在中东欧地区设立的第一家分行。

交通银行行长任德奇、捷克中央银行副行长托马斯·尼德茨基、中国驻捷克大使张建敏等在开业活动上致辞，来自当地金融业、工商业及社会各界的150余位嘉宾参加开业活动。

任德奇在开业活动上表示，捷克是中东欧地区吸引外资最成功的国家之一，布拉格分行的成立，是交通银行服务中东欧地区的重要里程碑。近年来，中捷两国在金融、经贸、旅游等领域合作发展迅速。布拉格分行将秉承“创造共同价值”的企业使命，为两国客户提供更为全面、便捷和优质的金融服务，助力两国企业实现共赢。

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一。1987年交通银行重新组建，成为中国第一家全国性的国有股份制银行，并在香港和上海证券交易所挂牌上市。截至2018年末，交通银行资产总额为9.53万亿元人民币，全年累计实现净利润736.3亿元人民币，境外银行资产规模超过1万亿元人民币，在集团总资产中占比超过11%。

交通银行连续十年跻身《财富》（FORTUNE）世界500强；列《银行家》 （The Banker）杂志全球1000家大银行一级资本排名第11位，连续5年跻身全球银行20强。

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