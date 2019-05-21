印尼选举委员会宣布佐科在总统选举中获胜

人民网雅加达5月21日电（记者 徐伟）当地时间5月21日凌晨，印尼选举委员会（KPU）在完成印尼总统选举全国计票工作后，公布正式计票结果并宣布，印尼现任总统佐科·维多多成为本次总统选举的获胜者。

据印尼《雅加达邮报》报道，印尼选举委员会公布的最终计票结果显示，佐科·维多多及其竞选搭档马鲁夫·阿明在本次选举中获得超过8500万张选票，得票率约为55.5%，而普拉博沃·苏比安托及其竞选搭档桑迪亚加·乌诺则获得逾6800万张选票，约占44.5%。另有当地媒体报道称，印尼约有1.9亿注册选民，此次总统选举投票率近8成，有效票数约1.5亿票。

印尼选举委员会负责人阿里夫表示，败选的候选人可以在正式计票结果公布后3天内向印尼宪法法院对选举结果提出质疑。阿里夫说，如果（宪法法院）没有收到相关质疑，选举委员会将于24日正式任命佐科和马鲁夫为新一届（2019年—2024年）总统和副总统。

普拉博沃阵营此前表示，不会接受总统选举正式计票结果，理由是其声称（选举）涉嫌存在“结构性、系统性和大规模”投票操纵。有报道称，印尼选举监督局已于20日否认了普拉博沃阵营有关“选举舞弊”的说法，称该阵营并未就此提供可靠的证据。

当地时政观察人士法迪理·佐恩认为，普拉博沃阵营不会将选举争议提交给宪法法院，此举将“毫无意义”。然而，普拉博沃的坚定支持者表示，他们将走上街头抗议选举结果。分析指出，此举加剧了外界对可能发生的暴力事件的担忧。

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