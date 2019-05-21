德国博世与一汽解放共同发布商用车智能化和网联化技术

人民网柏林5月16日电（记者 冯雪珺）5月15日，技术与服务供应商、德国博世集团与中国商用车企业一汽解放，在德国柏林共同发布了商用车智能化和网联化技术。双方计划在今年内将这一名为FOTA的技术在解放全系列重卡车型上实现量产。

据悉，商用车FOTA技术可以将手机领域中已广泛应用的升级理念和技术“复制”到智能商用车领域，在用户和车辆之间直接建立线上远程设备管理服务通道，用户可以及时发现和改善车辆潜在的软件和安全问题，有望让汽车像手机一样轻松升级。

博世（中国）投资有限公司执行副总裁徐大全指出，中国市场发展迅速。尽管目前世界上存在着贸易保护主义的不稳定因素，但博世未来会继续对中国市场持有信心，相信未来长期内，中国商用车千人占有比仍会保持在比较高的水平。他说，此次博世与一汽解放合作，也体现出中国在商用车智能化领域的积极意愿。

一汽解放董事长胡汉杰表示，中国的商用车正在健康的发展中不断走技术创新之路，希望通过不断的技术升级以及安全法规的升级，走出国门。在这个过程中，一汽解放将与包括德国博世在内的全球供应商开展友好合作，共同推进商用车、特别是中国商用车的技术进步。

日前，博世与一汽解放在德国斯图加特博世总部同时签署了战略合作协议，双方将围绕智能、网联、新能源、国Ⅵ发动机系统等相关领域展开深入的合作。

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