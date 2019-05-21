中企拟助力尼日利亚改善安全现状

人民网阿布贾5月17日电 （记者 姜宣） 16日，在尼日利亚警方指导安排下，尼日利亚佩塞维尔安防代理有限公司（以下简称PSSA）与中国安保技术集团有限公司（以下简称CSTG）在尼日利亚阿布贾空军礼堂举行合作签约仪式，尼联邦助理警察总监大卫·弗拉维约，CSTG总裁谭锋出席仪式，尼军、警及国防部等有关部门官员参加了活动。

谭锋表示，尼日利亚是非洲人口第一大国及第一大经济体，经济发展前景广阔，但长期以来安全环境受到不同势力的干扰破坏，特别东北部的“博科圣地”对当地产生极大影响.近来尼西北、北部、南部等地区绑架频发，军、警各安保部门压力巨大。对此，CSTG将利用专业的知识、先进的装备，与尼军、警部门及PSSA通力合作，开展风险评估与管控、现场保护、安全培训等安保行动。

谭锋说，随着“一带一路”倡议被越来越多国家认同并接受，中国企业走出去特别是往非洲的步伐越来越快，但大部分企业的安全保障和安全防范意识仍然很薄弱。对此，CSTG将为企业提供安全咨询与设计、安全培训等，提高企业海外安保水平。

CSTG尼日利亚子公司总经理崔松表示，公司坚持属地化建设，本次合作计划将培训、雇用数千名本地员工，不仅创造大量工作岗位，也将进一步提高人们安全意识。

PSSA总经理阿比奥敦·索耶勒王子表示，当前尼日利亚盗窃、抢劫、非法毒品和人口贩运、绑架等犯罪活动比较普遍，已成为所有人的严重关切。PSSA将借助中国企业优势资源和先进理念帮助尼日利亚联合打击非法活动，为尼日利亚打造更好安全形势。

PSSA是尼日利亚大型安保集团，经常性配合尼军、警部门联合实施各类安保行动。CSTG集团为国内新兴安保集团，目前在海外八个国家设有子（分）公司，尼日利亚子公司2018年6月在尼日利亚阿布贾注册成立。

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