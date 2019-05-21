推进务实合作 共享发展成果

图①：参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛分论坛的两名外国代表在互动交流。

本报记者 管克江摄

图②：纳米比亚农业科技官员埃利娜（右）和甘肃省治沙研究所国际合作中心工作人员在甘肃老虎口防沙治沙示范区考察。

新华社发

图③：中国—马来西亚贝类（国际）联合实验室里，双方工作人员在一起做研究。

广西科技厅供图

携手共建廉洁丝绸之路

4月25日，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛廉洁丝绸之路分论坛举行。论坛以“共商共建共享廉洁丝绸之路”为主题，旨在加强经验分享，凝聚各方共识，建设风清气正的营商环境。

“腐败是人类的公敌，没有国家能独善其身，只有合作才能共赢。”中共中央纪律委员会副书记、国家监察委员会副主任李书磊表示， “廉洁之路”两年来逐渐从理念转化为行动，从愿景转化为现实。中国政府主动出击，与“一带一路”沿线国家反腐败机构互访交流不断，形成了“一带一路”法治合作国际论坛和“一带一路”规则标准国际研讨会等多边合作机制。

“我不远千里而来，就是想了解中国政府如何更有力地推行反腐工作。”泰国国家反腐败委员会主席巴汕拉吉介绍，就在去年，中国国家监察委员会曾派出一支代表团访问泰国，与泰国国家反腐败委员会深入探讨，签订了谅解备忘录。“反腐工作是‘一带一路’建设的重要基础。只有重视反腐工作，才能保证沿线各国经济的持续发展，才能实现真正的社会公平。这其中的关键，就是建立起‘一带一路’沿线国家的反腐合作机制。”

菲律宾总统反腐败委员会主席丹地谈道：“菲律宾总统杜特尔特高度重视习近平主席提出的廉洁之路，并据此采取了一系列措施，有力震慑了政府中的腐败分子。”

南部非洲仲裁基金会主席迈克尔·库珀表示，要建成廉洁丝绸之路，沿线国家的企业是不可忽视的要素， “要让‘一带一路’沿线企业深入参与到廉洁丝绸之路的建设中来，让他们知道，廉洁之路不仅是政府的财富，也是自己的财富。”

联合国副秘书长苏亚雷斯表示，习近平主席2013年提出共建“一带一路”倡议，是构建人类命运共同体的重要平台，与联合国2030年可持续发展议程相呼应。

分论坛上，中国与有关国家、国际组织以及工商学术界代表共同发起了《廉洁丝绸之路北京倡议》。

（本报记者 夏康健）

科技合作点亮数字丝路

“一带一路”倡议提出近6年来，越来越多的国家认识到，数字基础设施建设和水电、交通同样重要。在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛数字丝绸之路分论坛上，来自近30个国家的嘉宾及中国企业代表220余人参加了讨论。

“近年来，中国政府秉承‘开放创新、包容普惠’的宗旨，大力推进数字丝绸之路建设合作，与16个国家签署了数字丝绸之路的谅解备忘录，联合7个国家共同发起了‘一带一路’数字经济合作倡议。”中国国家网信办副主任杨小伟介绍说，开放共享不断深化，中国—东盟信息港、中阿网上丝路建设全面推进。

“2011年，古中两国签署谅解备忘录引进中国在DTMB和AVS领域的标准，进而在中资公司的帮助下，古巴70%的领土都拥有了数字电视。”古巴通信部部长豪尔赫·路易斯·佩尔多莫希望，在未来能把古中成功的合作经验推广到更广阔的拉美和加勒比地区。

老挝邮政电信部部长坦沙迈·贡玛西说，通过“东盟+1”这样的合作机制，在中国企业的支持下，老挝卫星公司开始将数字电视机顶盒部署到农村地区。

沙特阿拉伯通讯和信息技术部大臣阿卜杜拉·施瓦哈说：“1400年前，阿拉伯语有一句谚语是‘我们要沿着通往中国的丝绸之路去寻找知识’。”在接受记者采访时，施瓦哈表示，在过去一年半的时间里，近8000名沙特阿拉伯的专业技术人员得到了中国合作伙伴在基础信息领域和应用领域的培训。同时，像华为和中兴这样的中国企业，他们为沙特阿拉伯技术升级提供了巨大的帮助。

土耳其交通和基础设施部部长默罕默德·扎喜德·图尔罕介绍了两个意义重大的项目。一是土耳其、伊朗、巴基斯坦、中国的联合通信项目，提供了一条横跨欧亚的信息通信高速公路。二是TASIM项目。该项目计划建设1500公里长的光纤丝绸之路，从中国拓展到里海、阿塞拜疆、土耳其，把亚洲和欧洲连接在一起。

在论坛的交换文本环节， 11个国家，22家企业，新签约了10个合作项目。

浪潮集团与哈萨克斯坦国家铁路电信公司签署协议，双方将共同推动哈萨克斯坦数据中心建设。

（人民网记者 樊海旭 环球时报英文版记者 李若菡）

为沿线绿色发展带来新机遇

一家中国企业在卡塔尔的工厂，年处理废旧轮胎达70万条，既提供了再生橡胶资源，也减少了废轮胎污染，推动了“一带一路”沿线国家的绿色发展。4月25日下午，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛绿色之路分论坛举行，与会嘉宾分享了很多共建绿色之路的生动实践。

分论坛上，“一带一路”绿色发展国际联盟正式成立，“一带一路”生态环保大数据服务平台正式启动，还发布了绿色高效制冷行动倡议、绿色照明行动倡议和绿色“走出去”行动倡议。

来自30多个国家政府部门、相关国际组织、智库和工商界的近300位中外嘉宾代表出席会议，大家以“建设绿色‘一带一路’，携手实现2030年可持续发展议程”为主题，进行了4个小时的热烈交流。

中国生态环境部部长李干杰表示，近6年来的共建“一带一路”实践，中国始终秉持绿色发展理念，注重与联合国2030年可持续发展议程对接，推动基础设施绿色低碳化建设和运营管理，在投资贸易中强调生态文明理念，加强生态环境治理、生物多样性保护和应对气候变化等领域合作，为共建“一带一路”各方绿色发展带来了新机遇。

比利时国务大臣多雷阿回忆说，“两年前，习近平主席在首届‘一带一路’国际合作高峰论坛发表主旨演讲时指出，‘要践行绿色发展的新理念，倡导绿色、低碳、循环、可持续的生产生活方式。’近几年，中国在治理空气污染方面取得了很大的成绩。”

“作为环境部长，我必须要强调，经济的增长要基于一个前提——对后代的负面影响降至最低。”捷克副总理兼环境部部长理查德·布拉贝茨说，中国在应对气候变化等绿色发展领域发挥了重要作用。

老挝自然资源与环境部部长宋玛·奔舍那说，“对于老挝而言，应对气候变化是第一位的。实现绿色发展，需要各国共同合作，一起‘撸起袖子加油干’”。

可持续海洋经济高级别小组挪威特使赫尔格森评价称，“中国提供的绿色环保解决方案至关重要，‘一带一路’倡议能把这些方案推向世界，世界需要这些贡献”。

（健康时报记者 寇晓雯）

推动沿线合作 开展科技创新

“截至2018年，北斗系统已在沿线30多个国家和地区得到应用；信息通信技术支撑了沿线12个国家的陆海缆及骨干网建设；高铁技术等实现了与沿线30多个国家的有效对接……”在4月25日下午举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛创新之路分论坛上，中国工程院院长李晓红介绍说。

在中国科技部部长王志刚看来，会议首次增设创新之路分论坛体现了中国渴望倾听各国科技从业者声音的真诚意愿。

北京矿冶科技集团有限公司总经理韩龙告诉记者，“南非PMC公司过去因冶炼技术落后，时常发生环境污染等问题，但如果关停企业，上百名员工就会面临失业。”2015年，矿冶集团将超大型浮选机技术和双侧吹竖炉熔池熔炼技术带到南非，有效解决了当地这一难题。值得一提的是，通过交流合作，矿冶集团的团队也学习到了南非开采选矿的先进技术知识，提高了企业自身的科技创新水平。

越南小伙阿欢是胡志明市黄忠南科技有限公司的老板，也是最先尝到“一带一路”技术转移“甜头”的当地商人之一。2013年以来，中国—东盟技术转移中心多次面向东盟国家举办太阳能等相关技术对接活动，促成新能源与可再生能源领域企业签约，以及太阳能关联设备在东盟的推广应用。阿欢告诉记者，通过技术转移合作，他先后从中国引进了自动冲孔机、自动剪板机等生产设备和相关技术，现在公司产品在越南南方市场的占有率逾60%，且实现了对周边国家的出口。“与中国技术提供商互利合作，实现了我从骑摩托车到开轿车的梦想。”

当下，全球范围内新一轮科技革命和产业变革加速演进，中国与沿线各国携手合作，把“一带一路”建设成为创新之路。

（人民网记者 魏 艳 中国城市报记者 郑新钰）

地方合作搭乘一带一路“快车”

“中国朋友说得好，要想富先修路，我们修建了很多连接俄中的‘道路’，包括能源之路、输电之路、天然气之路。”4月25日下午，在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛地方合作分论坛上，俄罗斯阿穆尔州州长瓦西里·奥尔洛夫介绍，布拉戈维申斯克和中国黑河之间的公路桥正在建设，希望带动两国地方更多的合作。

该分论坛见证了14项中外地方合作协议的签署，涉及友城结好、人文交流、经贸合作等多个方面。

中国人民对外友好协会、中国国际友好城市联合会会长李小林在致辞中表示，地方合作是“一带一路”参与国家开展全方位互利合作的重要组成部分和重要支撑。近6年来，各国地方政府持续扩大各领域交流，不断深化务实合作。

“‘一带一路’建设使老中合作关系越来越紧密，这些合作给两国地方发展带来了切实的好处。现在中国有超过10个城市和省份与万象建立了友好城市或者是友好省际关系，万象有9条航线可以到达中国的城市。”老挝万象市委书记兼市长辛拉冯·库派吞坦言，万象的经济在过去几年以10%的速度增长，很大程度上得益于老中地方合作。

德国前总统克里斯蒂安·武尔夫曾当过7年州长，他认为，“一带一路”会成为一个充满魅力的平台，不仅有利于经济繁荣，也有利于欧洲、非洲、亚洲等地区的稳定。“我相信，各方共同参与将让这个倡议激发出最大的活力和辐射力。”

英国北爱尔兰政府文官长戴维·斯特林说，“‘一带一路’的目标是促进经济繁荣和地区间合作，增进了解，相互学习，这也是北爱尔兰政府通过参与‘一带一路’建设想要实现的目标。”

“目前，北京已与21个‘一带一路’国家首都建立友好城市关系。”北京市市长陈吉宁表示，北京是中国唯一一个服务业扩大开放综合试点城市，是中国营商环境最好、国际化程度最高的城市之一。“北京将继续深化与各城市的务实合作，推动地方共建‘一带一路’迈上更高的台阶。”

（本报记者 黄发红）

共建境外经贸合作区

“境外经贸合作区就像一颗颗明珠闪耀在新时代丝绸之路上。”在4月25日举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛境外经贸合作区分论坛上，中国商务部副部长钱克明说。

上交东道国税费24亿美元，为当地创造就业岗位27万个，基础设施投入达102亿美元……“一带一路”沿线82个境外经贸合作区，交出亮丽的成绩单。埃及苏伊士经贸合作区、柬埔寨西哈努克港经济特区、泰中罗勇工业园、中国匈牙利宝思德经贸合作区、白俄罗斯中白工业园等一大批合作效果好、辐射效应大的示范园区，已成为沿线投资热土。

分论坛以“携手共建境外经贸合作区，推动‘一带一路’国际投资合作”为主题，多国代表围绕主题发言。据悉，已有30多个国家提出，希望借鉴中国成功经验，共建经贸合作区。

在埃塞俄比亚，东方工业园成功带动该国新建了一批工业园，其中阿瓦萨工业园是非洲首个可持续发展纺织工业园，吸引了不少国际大牌企业入驻。埃塞俄比亚财政部长艾哈迈德·希德在接受本报记者采访时表示，经贸合作区搭建平台、吸引投资、创造就业，推动了该国工业化发展和经济结构转型。

哥斯达黎加农业和畜牧业部部长雷纳托·阿尔瓦拉多是首次来华访问，先去安徽考察了当地农业技术发展成就。“我们想把所有的先进技术和先进理念都带回哥斯达黎加。建设哥中农业技术合作区绝对是一个最有效的办法。”

分论坛上，联合国开发计划署和商务部国际贸易经济合作研究院还联合发布了“一带一路”中国境外经贸合作区助力可持续发展报告。报告显示，中国境外经贸合作区不仅成为推动东道国经济发展的重要引擎，还在助力东道国增加就业、实现可持续发展目标等方面发挥了重要作用。

展望未来，与会代表认为，各国可重点在政策对接、规划引导、融资创新、服务便利上加强合作，为经贸合作区健康有序发展创造新的更大的空间。

（本报记者 王 慧 王骁波）

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2019年04月26日 08 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)