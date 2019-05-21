清华大学举办中欧传播国际学术论坛

学术论坛开幕现场

人民网讯 5月18日，围绕“搭建中欧传播桥梁——认知、议题与展望”主题的清华中欧传播国际学术论坛在清华大学举办，论坛由清华大学新闻与传播学院、清华大学伊斯雷尔·爱波斯坦对外传播研究中心联合主办。来自比利时、意大利、波兰、瑞士、澳大利亚、新西兰等国内外学界、业界的专家齐聚一堂，共同研讨中欧传播的现状与未来发展。

清华大学党委副书记向波涛出席论坛并致辞。十二届全国人大教科文卫委员会主任委员、清华大学新闻与传播学院院长柳斌杰，欧盟驻华使团大使郁白（Nicolas CHAPUIS），中华人民共和国外交部欧洲司参赞杨晓光，中央广播电视总台中央电视台新闻中心副主任、中国国际电视台(CGTN)总监江和平出席论坛并作主旨发言。

向波涛代表清华大学在致辞中表示，2019年是中华人民共和国成立70周年，也是中欧建交44周年，还是中欧战略伙伴关系建立16周年。在世界各国互通互联的大背景下，本次中欧传播国际学术论坛的举办是清华大学响应全球化发展趋势、提升全球胜任力的一次重要活动，对推动学科人才培养和科研建设的意义不言而喻，体现了清华大学朝着“更创新、更国际、更人文”目标迈进的决心。

柳斌杰在主旨发言中，从2500年前中欧文明起源的历史讲起，回顾了欧洲文艺复兴、中国洋务运动与西学东渐的历史景观，称消除文化差异、消除文明的隔阂是促进中欧合作认知重要的问题，消除的办法就是加强人文交流。他表示，清华大学新闻与传播学院自建院以来，一直在多方面、多领域开辟国际传播的渠道，打造国际交流的平台。本次会议是清华大学共筑“双一流”建设的重要措施，也为塑造中欧关系和传播中国的声音作出新的贡献。

郁白在发言中表示，欧盟让·莫内计划（Jean Monnet Programme）建筑了平台让学者们讨论中欧关系，尤其是讨论中欧之间的社交媒体。由于中欧在历史文化、社会制度、发展阶段以及教育背景上的不同，双方在一些问题上难免会存在分歧。就本次论坛“搭建中欧传播桥梁”议题展开讨论恰逢其时，期待中欧关系迎来新的起点。

杨晓光在发言中表示，中欧建交44年的实践证明，只要双方相互尊重、相向而行，就可以不断地增进共识、缩小分歧，实现互利共赢。中欧适度和良性的竞争可以使中欧合作更具韧性、更有活力。本次论坛为增进中欧彼此了解、加强相互认知、深化中欧的友谊作出新的贡献。

江和平与大家分享了CGTN国际传播的成长历程。他表示，中欧是伙伴、朋友，双方也需要良性的竞争，但所有这些都要建立在沟通交流的基础上。媒体在中欧关系中可以发挥着重要的作用，希望与大家一起共同应对国际风云变化，共同见证中欧携手共进。

清华大学新闻与传播学院副教授、公共关系与战略研究所所长张莉发布让·莫内项目（Jean Monnet Project）报告《中国社交媒体中的欧盟形象》，报告不同于以往对传统媒体的研究发现，其使用大数据模型解释微博、微信平台展现的欧盟与中欧关系，研究表明，政治类话题已不再是中国社交媒体平台上关于欧洲的中心议题，货币金融、国际经济、购物与科技企业成为议题新秀，并且名人效应在中欧传播方面发挥了重要作用。

在会后的“中欧传播沟通”论坛中，波兰罗兹大学亚洲事务中心教授梅德明（Dominik MIERZEJEWSKI）、新西兰坎特伯雷大学国家欧洲研究中心主任、欧盟让·莫内教授Martin HOLLAND、比利时欧洲学院教授、中欧关系研究中心主任门镜（MEN Jing）、清华大学“一带一路”战略研究院执行院长、社科学院国际关系教授史志钦围绕中欧战略合作、公共外交等话题进行深度交流。清华大学新闻与传播学院副院长周庆安主持“新闻视角”的圆桌论坛。清华大学苏世民书院特聘访问教授、英国威斯敏斯特大学教授Daya THUSSU、中国外文局当代中国与世界研究院副主任陈燕、北京外国语大学国际新闻与传播学院院长姜飞、清华大学新闻与传播学院教授沈阳、《中国日报》中国观察智库执行主任付敬围绕中欧媒体认知、中欧关系塑造等话题进行了探讨与展望。

当天下午， “‘一带一路’背景下的中欧关系”“中国形象在欧盟”“欧盟形象在欧盟”等五个中英文分论坛在清华大学未来媒体实验室和新闻与传播学院举行。来自国内外高校、智库、媒体机构120余名学界、业界的专家学者就中国与欧盟的相互认知、媒体形象、中欧关系中的重要议题、中欧互联互通等主题进行学术对话和交流，共同探讨中欧关系的未来方向。相关研究包括中欧数字经济合作的风险及挑战、西方媒体“一带一路”新闻报道对比研究等。

中国和欧盟自2003年建立全面战略伙伴关系以来，形成了各领域全方位交流合作的良好局面。双方在一系列重大国际问题上立场相近，协调密切。当前，单边主义和保护主义日趋抬头，中欧作为国际格局中的两支重要力量，致力于加强战略沟通，共谋发展。本次学术论坛旨在加强中欧沟通，并积极发挥媒体和传播的作用以促进相互理解和合作。（王凯峰 郭雨祺）

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