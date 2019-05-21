逆历史潮流而动 终将被历史抛弃——戳穿美方霸凌主义真面目

一年前的5月19日，中美达成“不打贸易战”的共识。但10天后，美方公然撕毁承诺宣布对华加征关税。

一年后的5月，无视中方以最大诚意推动经贸磋商的努力，美方又现“变脸”一幕，再度挥舞加征关税大棒，蛮横无理、漫天要价，导致磋商严重受挫。

近期美方不断抛出“中方违背承诺”“中方出尔反尔”“加税对美有利”“中方盗窃知识产权”“强制技术转让”“美国重建中国”等诸多谬论，颠倒黑白、本末倒置，企图蒙蔽天下，施展其赤裸裸的霸凌主义行径。

无论面对强权霸凌，还是遭遇讹诈威胁，新中国成立70年来屹立东方，从来就没低过头，更没怕过谁。历史将再次证明，在团结一心的中国人民面前，美方的霸凌威吓绝不会得逞。逆历史潮流而动者，终将被历史抛弃。

（一）“背信弃义”？——到底谁在瞒天过海？

当贸易战的“灰犀牛”再度横冲直撞时，美国政客不断为自己加征关税找幌子：

媒体镜头前，他们指责中方破坏协议，并扣上“背弃”“倒退”的帽子，把“谈不成”的“锅”赤裸裸甩给中方的意图再清楚不过。

究竟是谁在磋商中“狮子大开口”背信弃义？又是谁打着“美国优先”的旗子，开“保护主义”“霸凌主义”的历史倒车？

铁一般的事实，撕破了美方的“遮羞布”——

在中美双方此前已约定继续磋商背景下，是美方，于美东时间5月5日，单方面宣布将对2000亿美元中国输美商品加征25%关税，令磋商中途生变。

面对加税威胁，中方经贸代表团顶着压力依然从容赴美。从当天下午抵达后马不停蹄参加牵头人会谈，到当晚工作晚餐抓紧时间边吃边谈，再到第二天上午继续磋商到临上飞机，中方代表团始终以极大的耐心和诚意，为通过磋商解决问题做不懈努力。

与之对比，磋商期间，美方频频通过媒体放话威胁，小动作不断，并公然于美东时间10日00:01正式启动了对华加征关税；磋商刚一结束，又扬言准备对另外约3250亿美元中国输美商品加征关税。

谈判的目的是双赢，绝非单纯一方获利，更不能被逼迫着做出妥协。美方不顾相互尊重、平等互利的谈判原则，反而指责中方“背信弃义”，实在是罔顾事实、倒打一耙。

更长时间轴上，人们早已看清一再“变脸”的是美国——

2017年11月，美国总统特朗普访华，中美双方签署了高达2535亿美元的经贸合作协议。但4个月后，2018年3月22日，美方就以公布“301调查”报告为由发出对华加征关税威胁；

2018年5月19日，经过艰苦努力，中美达成“不打贸易战，并停止互相加征关税”的共识。但仅仅10天后，美方又撕毁双方联合声明，宣布将对中国输美价值500亿美元商品加征关税。

再看美国一些政客的嘴脸，抹黑“中国制造”“一带一路”等似乎成了“日常用语”。如美国国务卿蓬佩奥，先是访问拉美期间多次诋毁中国与拉美国家的合作，又专程上门警告英国不要使用华为产品，不要参与中国“一带一路”倡议。

“美中摩擦，根源是美国的心态。”美国知名经济学家杰弗里·萨克斯一针见血指出，面对新兴国家的群体性崛起，美国在心态上仍未对正在到来的多极化世界做好准备。

面对美方逆潮流而动，中方毅然亮剑，不得不采取相应措施，并做好了打持久战的准备。

对贸易战，中方不愿打，但也不怕打，必要时不得不打；中方愿意采取合作的方式解决分歧，但在重大原则问题上绝不妥协。美方如果还想继续谈，就要拿出足够的诚意。

（二）“贸易不平衡”？——到底谁在制造不平衡？

“多年来，在与中国的疯狂贸易中，我们每年损失5000亿美元”“中国已经多年占美国便宜，这种情况不能再发生了”……

“美国吃了亏，中国占了便宜”——从去年以来，美方这样的论调就没停止过。所谓的“巨额贸易逆差”让美方一直耿耿于怀，也成为其频频挥舞加征关税大棒、极限施压的借口。

在美国看来，与别国做生意，自己贸易逆差规模大就是利益受损“吃了亏”。去年美国对全球201个国家和地区的商品存在贸易逆差，可中国却成了主要“替罪羊”。

那么，所谓“贸易不平衡”的真相到底是什么？谁在制造不平衡？

其实道理很浅显，只是美方揣着明白装糊涂：中国希望进口的东西美国就是不卖，何来平衡？谈何平衡？中方对美国高技术产品有需求，但受到美国的出口管制，这正是造成中美贸易失衡的主要原因之一。

美有关机构分析，如果放宽民用高技术产品对华出口限制，美对华贸易逆差可减少35%左右。但美方死死把住出口大门，又怎能解决心心念念的“逆差”呢？

而运用统计算法，“贸易不平衡”则更像是一个任美方摆布的道具。诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼曾直言：美国对华贸易赤字中，很大一部分是统计造成的错觉。

根据中美两国商务部相关专家组成的统计工作组测算，美国官方统计的对华贸易逆差过去几年年均被高估20%左右。而且美国政府引用的贸易数据只包括货物贸易，未包括美长年保持顺差的服务贸易。若将服务贸易也纳入计算，并考虑中国加工贸易中进口成分等因素，美中贸易逆差实际上只有美国公布的三分之一。

“美国关于贸易不平衡的说辞，设置‘美国优先’程序，算出的结果自然经不住推敲。”中国国际贸易学会专家委员会副主任李永说。

从更广视野看，美国非但不是“吃亏者”，反而是“占便宜者”。

中国商务部发布的《关于中美经贸关系的研究报告》显示，2017年，中国货物贸易顺差的57%来自外资企业，59%来自加工贸易。中国从加工贸易中只赚取少量加工费，而美国在设计、零部件供应、营销等环节获利巨丰。

中美贸易也给广大美国消费者带来福利。英国智库牛津经济研究院的报告显示，中美贸易可以帮助年平均收入为5.65万美元的典型美国家庭一年节省850美元以上。

正应了那句话：贸易顺差反映在中国，但利益顺差在美国。

那么，所谓“巨额贸易逆差”究竟是怎么来的？

美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇曾指出，这些逆差并非“平白无故”产生，实际上反映了美国经济严重的内部失调。

一方面，美元是国际贸易主要支付手段；另一方面，美国过度消费，储蓄不足……这些都成为导致贸易不平衡的重要因素。

是非已很清晰，既然贸易顺差并非中国刻意追求，挥舞关税大棒自然无法解决问题——

尽管四处加征关税，去年美国商品和服务贸易逆差依然大涨12.5%，达到6210亿美元，创10年来新高。今年前4个月，以人民币计算，中国对美贸易顺差扩大10.5%。

上世纪30年代，美国为减缓出口贸易恶化，通过了《斯穆特－霍利关税法》，大幅提高美国进口关税，结果非但没有改变出口下跌趋势，还让本国乃至世界经济陷入萧条。

一边是美国关上贸易大门，一边是中国敞开开放大门：如今的中国已成为120多个国家和地区的最大贸易伙伴，未来十几年中国预计将进口24万亿美元商品……

一直吃亏的生意，有谁会永远做下去？算清这笔账，所谓“贸易不平衡”中的是非曲直就不言自明了。

（三）“加税对美有利”？——到底谁在“埋单”？

对美国大豆协会会长戴维·斯蒂芬斯而言，眼下每一天，都是煎熬。为什么？斯蒂芬斯不仅是会长，还是个地地道道的豆农。

当下正值大豆播种季，美国政府一意孤行宣布对华加征关税以及中国采取反制举措，让他发出美国农民处于“绝望境地”的“绝望呐喊”。

美方一些政客声称，加征关税对美国经济和民众福祉是好事，甚至编出一个数据：加征的25%关税中，中国需要支付21个百分点、美国只用承担4个百分点。

那么，美国政客眼中，源源不断流入美国国库的税金，到底谁在“埋单”？

一个基本的事实是，对2000亿美元中国输美商品加征关税的清单中，超过70%是中间品和投资品。因此，关税最终必然也会由美国企业、美国农场主、美国消费者承担。

美国一些政客的谬论和谎言，安抚不了正在受伤、愈加受伤的美国人民。听听美国智库、美国媒体上的这些声音吧！

美国穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪说，关税是对美国商家和消费者的隐形税收。如果对全部中国输美产品加征关税，美国消费者将置身于贸易战的前线。

美国国家经济研究局研究显示，2018年美国对其贸易伙伴加征的关税以及对方对美国征收的报复性关税，已使美国经济损失78亿美元。关税造成美国消费者和生产商每年多承担688亿美元的成本。

《今日美国报》5月7日发文算了笔账：2018年美国进口商从中国总计购买了5430亿美元的货物，交了230亿美元的关税，比美国对中国加征关税前，多交了近100亿美元关税，而这些钱都是由美国消费者自掏腰包所付。

美国白宫经济顾问拉里·库德洛接受福克斯电视台采访时也不得不承认，对中国输美商品加征关税，将冲击美国企业和经济。

对于冲击力度有多大，穆迪分析公司研究预测，如果对2000亿美元中国输美商品加征25%的关税，到2020年第四季度，美国经济增速将减少0.8个百分点。如果美国对所有中国输美商品加征25%的关税，美国经济增速将减少2.6个百分点，到2020年第四季度，将失去300万个就业岗位。

有美国媒体描绘出这样的景象：一个“上有老、下有小”的美国家庭，从大女儿书包里的图钉、胶水、贴纸，到小女儿的婴儿床和安全座椅都在涨价；赡养父母的养老院账单也面临加码，原因是产自中国的养老床具、家具等都比以前贵了。

末了，这家媒体发出这样的感慨——“从摇篮到坟墓，无一幸免”。

除了加重美国人民家庭开支负担、加重美国企业运营成本，加征关税还会严重扰乱美国金融市场，降低美国出口产品的竞争力，打击相关产业链企业就业情况。

“加征关税没有赢家。”美中贸易全国委员会、美国全国零售商联合会、美国信息技术产业协会、消费技术协会、服装鞋袜业联合会……越来越多美国行业协会站出来发表声明，反对美加征关税，敦促美中经贸谈判尽快回到正常轨道。

纵观整个世界贸易史，从来没有哪个国家，能靠加征关税“发家致富”；也从来没有哪个国家，能靠加征关税击垮“对手”。

（四）“不遵守规则”？——到底谁在开历史倒车？

认为中国不遵守世贸组织规则，对其贸易伙伴采取了不公平、不对等政策，这是美对华发动贸易战的另一个重要借口。

指责中国践踏规则，实在有种“贼喊捉贼”的感觉。曾经是世贸规则的主要设计者，如今却成为地地道道的规则“破坏者”。

据世贸组织争端裁决的研究报告，美国是迄今为止不遵守世贸组织裁决的最大“不守规矩者”，世贸组织的三分之二违规都是美国引起的。

过去一年多来，美国更是动辄加征关税，挑起一场极限施压、不断升级的贸易战。商务部新闻发言人高峰曾对此评价：这是美方依据其国内法采取的单边主义、保护主义的做法，是把美国的国内法凌驾于国际法之上，是对贸易组织多边规则的无视和破坏。

破坏规则，不守承诺，美国不仅是“代言人”，更是“头号玩家”——

蔑视多边。不仅根据“301调查”结果对他国肆意发动关税战，违反世贸组织最惠国待遇原则和约束关税义务，还反对启动世贸组织上诉机构遴选程序，导致这一组织面临上诉机构停摆危机。

背信弃义。退出联合国教科文组织，退出联合国人权理事会，退出跨太平洋伙伴关系协定、气候变化巴黎协定、全球移民协议、伊朗核问题全面协议……一言不合就“退群”已经成为美国的任性常态，也是其蛮横无礼的直接表现。

肆意妄为。以安全审查为由，频繁叫停他国企业特别是高技术企业在美国的正常投资；将华为等企业列入技术出口管控“实体名单”……“国家安全”似乎成了美国践踏规则的惯用借口。

对外经贸大学中国世界贸易组织研究院院长屠新泉说，美国的一系列行为，破坏了国际经济秩序和世贸组织规则，冲击了全球价值链和国际分工体系，是典型的反全球化、开历史倒车。

通俗地讲，就是脑袋跟不上身体的节奏——身体已进入21世纪，脑袋却还停留在冷战思维与零和博弈的旧时代。

有专家指出，如果其他国家因此不再与美国合作，国际制度将有可能崩溃，共同利益会逐渐消失，“美国优先”将变成“所有人的最后”。

相比美国的不守承诺和践踏规则，中国始终是多边贸易体制的坚定捍卫者——

加入世贸组织18年来，中国不折不扣地履行“入世”承诺：货物贸易关税总水平由15.3%降至7.5%；履约后自我加压，服务贸易开放部门从100个继续扩增至近120个，并主动放宽投资市场准入门槛……作为最大的发展中国家，中国不断以实际行动践行负责任大国担当。

行胜于言！中国开放的大门不会关闭，只会越开越大：一年多来，从博鳌亚洲论坛2018年年会到首届中国国际进口博览会，再到第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，中国一以贯之持续实施改革新举措、展现开放新姿态。

一个更加开放的中国，正同世界形成更加良性的互动，带来更大进步和繁荣。

（五）“盗窃知识产权”？——到底谁在抹黑市场契约行为？

美国一再对中国知识产权保护领域横加指责，甚至提出美国在美中贸易中有3000亿美元的知识产权被盗窃。

这种拍脑袋说“数字”的抹黑行径，实在荒唐。

斯蒂芬·罗奇发文明确指出：关于中国涉嫌从美国窃取知识产权一事，“大家都知道”的全部情况都来自不可靠的模型所提供的不足为信的证据。

把自愿说成被迫，是美方栽赃的一大伎俩。

平等自愿是市场经济的基本原则。只要合作伙伴遵守市场契约精神，实现互利共赢，都属于正常的商业行为。

赔本的买卖谁会做？今年1月，美国公司特斯拉首家海外工厂在上海正式开工建设，成为第一个获批在中国独资建厂的外国车企。上世纪90年代以来，微软、英特尔、高通、宝洁、通用电气、朗讯等美国公司相继在中国设立研发机构。多年来，美国企业积极同中国企业合作，获得了可观回报。

试想，如果知识产权无法得到保护，哪个外国企业会来中国研发？谁能强制远在万里之外的美国公司来中国？

2017年，非本国居民在中国发明专利申请量居世界第二位，商标注册申请量居世界第一位，美国获得23679件中国专利授权，在各国排名第二，美国高通公司则成为2017年获得中国专利权最多的外国企业。

包括美国在内的全世界权利人“用脚投票”，给了美方一个响亮的耳光。所谓“盗窃知识产权论”，无非是美方满足单方诉求捏造出的一个幌子。

2017年，中国对外支付知识产权使用费286亿美元，是加入世贸组织之初的15倍。美国是中国第一大版权引进来源国，2012年至2016年，中国自美国引进版权近2.8万项。中国对美国支付的知识产权使用费从2011年的34.6亿美元增加至2017年的72亿美元，六年时间翻了一番。

美方的指责，罔顾中国保护知识产权的进步和为此付出的努力。“乔丹”商标争议行政纠纷系列案、高通诉苹果专利侵权纠纷案、法国迪奥尔公司与商标评审委员会商标驳回复审行政纠纷案……越来越多国际知识产权纠纷案当事人选择中国作为诉讼地。

截至2018年底，中国（不含港澳台地区）发明专利拥有量共计160.2万件，商标有效注册量为1956.4万件，中国已成为名副其实的知识产权大国。

世界知识产权组织发布的《2018全球创新指数报告》显示，中国排名第17位，首次跻身全球创新指数20强。世界银行发布的《2019年营商环境报告》显示，2018年中国营商环境改善幅度居全球第三、东亚太平洋地区之首。

中国拥有9100万科技工作者，1.7亿多受过高等教育或拥有专业技能的人才；中国整体研发强度由1996年的0.57%，提高到2017年的2.12%；中国拥有完善的产业体系和产业配套，侵权惩罚性赔偿制度正加紧完善，执法效能有力提升……

世界知识产权组织总干事高锐说，中国为保护知识产权付出了巨大的努力，建立了高水平的知识产权保护制度，已成为全球知识产权创造与保护的典范和领导者。

谎言和谬论，重复一千遍也成不了真理。

未来，中国仍将坚定不移加强知识产权保护，这是扩大开放、融入世界经济的需要，也是实现经济高质量发展的内在需求。在知识产权领域，中国有信心、有能力应对任何挑战。

（六）“危害国家安全”？——到底谁在为正常技术交流“上色”？

5月15日，美国商务部以国家安全为由，将华为及其附属公司列入出口管制“实体名单”。赤裸裸的疯狂行为，着实让人瞠目结舌。

美方抛出“技术有害论”，频频炮制“威胁论”，将技术问题政治化、国内问题国际化，遏制他国发展的意图昭然若揭。

得道多助，失道寡助。西班牙、德国、阿联酋等多国业界相继表示，不会排斥中国企业的5G技术。法国总统马克龙16日表示，法国不会将特定某家供应商封锁。德国联邦网络管理局局长约亨·霍曼当天也重申，“包括华为在内的任何网络设备供应商都不应被特别排除在外”。

欲论人者必先自论。谁是利用技术“后门”的始作俑者，谁是操控网络信息技术的最大“黑手”？

曝光的“棱镜”计划显示，美国对它的盟友都不客气，对于自己的核心技术优势“不用白不用”。全世界都知晓，2013年的“斯诺登事件”披露美国监听全世界，德国、英国、澳大利亚等美国铁杆盟友都在名单之列，至于中国等国家，自然是重点盯防对象。

2017年，“维基揭秘”网站又发布近9000份机密文件，显示美国中情局凭借强大的黑客攻击能力，秘密侵入了手机、电脑、智能电视等众多智能设备，这让美国彻底失去了网络道德制高点。

一面经常指责他国黑客攻击，一面自己肆无忌惮地培养攻击能力，这样的“霸权式标准”让人们看清了美国“贼喊捉贼”的真面目。

科学是属于全人类的财富，不应以国别来随意“上色”。

事实上，美国拥有别国难以比拟的科技雄厚实力，各种核心技术的主要供应商是美国企业。自己身怀三尺利器，却执意盯着别人手上的水果刀，用中国一句古语来说，正是“以小人之心度君子之腹”。

改革开放以来，中国的科学技术取得举世瞩目的进步。当前，中国人又迎来一个创新高峰，并致力于对人类文明发展进一步作出贡献。飞过40万公里的漫漫旅程，嫦娥四号探测器在月球背面着陆，开启了人类探月新篇章。来自德国的月表中子及辐射剂量探测仪、来自荷兰的低频射电频谱仪……中国人向国际伙伴敞开胸怀，推动太空探索的成果为全人类共享。

反观美国自身，却在加紧对新兴技术实施出口管制，围堵、封杀他国的科技创新成果，试图人为制造技术壁垒和数字鸿沟。

国际社会并不需要美国这样一个失控的“黑客帝国”来充当别国技术发展状况的“评价师”，技术问题上美国更需要反躬自省，摘掉歧视的眼镜，关掉监听别国的听筒。

（七）“重建中国”？——到底谁在幻想做救世主？

“过去17年，中国的国内生产总值增长了九倍；他们已经变成世界第二大经济体。这种成功很大程度上是靠美国在华投资推动的。”

“中国的所作所为驱使美国对华贸易赤字在2017年达到3750亿美元——几乎是我们在全球贸易赤字的一半。”

……

这些言论未免言过其实，异想天开。

数据显示，自1987年中国有外资统计以来，中国累计实际利用外资2万多亿美元，其中美国对华投资800多亿美元，仅占4.06%。靠这个自辩“重建中国”，实在有些自作多情。

当然，没有人否认美国对华投资在中国发展中扮演的积极角色。中国开启改革开放后不久两国建交，创造了两国开展互利合作的大好机遇和良好局面，不少友好交往的经典画面仍历历在目。

但任何国家的发展从根本上都是靠自己，作为近14亿人口的大国，中国的发展不可能指望别人的恩赐和施舍，这是再浅显不过的道理。

“万人万双手，托着泰山走。”中国的今天是靠中国人民自己干出来的。

凭借着亿万人民的勤劳与智慧，中国用几十年时间走过了发达国家几百年才走完的历程。在中国人民手中，不可能成为了可能，中国的面貌、中国人民的面貌发生了翻天覆地的变化。

不少美国有识之士清楚知道中国发展的奥秘。“在中国，新鲜事物不断涌现……中国经济充满活力，因为中国人富有创新精神、勤勉且极具竞争力。”上百次访华的美国前副国务卿罗伯特·霍马茨说。

一名美国网友则在社交媒体上直白地写道：“中国为什么发展这么快，看看中国人每天加班到几点就知道了。”

事实上，中国人民的勤劳奋斗，不仅让自己的国家焕发新生，而且为世界作出巨大贡献。美国就是一个重要受益者。

摆出一副“救世主”心态，大言不惭地宣称“美国重建了中国”，是对历史事实的不尊重，对中美经贸关系健康发展有百害而无一利。

从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝。实现中华民族伟大复兴，要靠中国人民自己。

“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”中国经济从来都是在挑战中壮大的，中国人民身上也有着坚忍不拔、愈挫愈勇的品格和力量。

历史已经证明、并将继续证明：经历了无数次狂风骤雨和考验洗礼，中国经济这片大海愈加辽阔深邃。“艰难困苦，玉汝于成。”没有任何力量能够阻止中华民族实现伟大复兴的脚步……（记者陈二厚、张旭东、李忠发、韩洁、陈芳、于佳欣、杨依军、刘红霞、张泉、曹筱凡）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)