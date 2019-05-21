澜湄去哪儿之缅甸篇：穿梭千年 邂逅心灵

“旅游，是去放松心情。而旅行，是去邂逅心灵”。
朝阳浮现，为大地和古老的建筑披上一层金纱，乘坐的热气球凌空浮起，在天空和大地之间，佛塔若隐若现，这里是万塔之国缅甸。去缅甸，体会浓郁的佛教文化，探寻历经千年的遗迹，来一场邂逅心灵的旅行。
去仰光佛寺为心灵卸下沉重。
仰光大金塔
仰光大金塔 图片来源：东方IC
大金塔是仰光的标志性建筑，是缅甸最神圣的佛塔，塔内供奉了四位佛陀的遗物。塔身被金箔包裹，顶端镶嵌大量的宝石，气势恢宏。进入仰光大金塔要注意尊重当地的穿着规定哦。
去曼德勒漫步追随时光的脚步。
乌木桥
乌木桥 图片来源：东方IC
乌木桥位于曼德勒郊外阿马拉布拉古城境内,全长1200米，是世界上最长的柚木桥。桥头桥尾和桥中共建了六座亭子，供行人遮阳躲雨。行走在乌木桥上，湖水中倒映着天边的落日，似乎有一种“小桥流水人家”的意境，只是在这里，小桥变成了长长的乌木桥，流水人家变成了湖水和寺院。
曼德勒皇宫
曼德勒皇宫 图片来源：东方IC
曼德勒皇宫矗立在曼德勒市中心，是缅甸最后一个封建王朝——贡榜王朝修建的宫殿，在二战时期毁于战火，后政府依历史资料和图纸在原址上重建，于1996年对外开放。皇宫中有一个高33米的瞭望塔，爬上121级楼梯后，便可鸟瞰整个皇宫及曼德勒市的景色。皇宫中的博物馆存有缅王用过的物品、相片及少量家俬，是近距离了解缅甸历史的好选择。
去茵莱湖吹风体会自然的温柔。
茵莱湖
茵莱湖 图片来源：东方IC
茵莱湖位于缅甸北部，是缅甸第二大湖，也是著名的游览避暑圣地。在茵莱湖区，乘船游湖是不能错过的体验，水上市场、水上村、湖中央的单脚捕鱼的渔夫、被称为水上佛塔的五佛寺......平静的茵莱湖水，渐渐隐没于群山中的落日余晖，尽情享受这份舒适与宁静吧！
去蒲甘看穿梭千年的星辰。
蒲甘
蒲甘 图片来源：东方IC
赤脚走进心仪的佛塔，零距离感受千年的壁画，乘着落日随热气球缓缓上升，低头俯瞰佛塔世界，这里便是珍贵的缅甸历史古城——蒲甘。蒲甘是亚洲三大佛教遗迹之一，拥有万余座佛塔和寺庙，享有“万塔之称”的美誉。时间带走了这座古城昔日的光辉，斑驳诉说着岁月的洗礼，天边红霞晕染整个天空，偶尔马群经过掀起尘土，仿若时空穿梭。
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