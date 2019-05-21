伊朗成为全球第三大蜂蜜生产国

看不到头的蜂箱

人民网讯 伊朗农业圣战部称，伊朗蜂蜜发展迅速，目前已成为全球第三大蜂蜜生产国。

据伊朗《和解报》网21日报道，5月20日是“世界蜂蜜日”，伊朗农业圣战部举行相关活动，部长长助理拉德尼在当天的活动中发表讲话说，国家的蜂蜜产业发展非常迅速，目前伊朗蜂蜜年生产能力已达9万吨，成为全球第三大蜂蜜生产国，而每年蜂蜜出口多达1000吨。

据报道，番红花是世界上最昂贵和珍贵的香料之一，而伊朗是全球番红花的最大产地。拉德尼特别指出，蜂蜜产品的价格远高于番红花，每个蜂箱可以生产价值355美元的专制食品，如果生产化妆品和治疗用品，其价格会成百倍增加。他说，现在全国有800多万个蜂箱和8.5万多个蜂房，13.8万多人从事蜂蜜生产，现在从事该行业的人数还在不断增加。（安国章）

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