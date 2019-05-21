印尼大选结果出炉 现任总统佐科成功连任

人民网讯 据联合早报网报道，印度尼西亚总统选举计票工作在当地时间20日晚11时30分完成。根据选举委员会统计结果，现任总统佐科（Joko Widodo）获得约8503万票，得票率占55.41%，对手普拉博沃拿到约6844万票，约44.59%。选举委员会说，在印尼全国34个省中，佐科赢得21个省，胜过对手普拉博沃的13个省。

印尼大选在4月17日举行，依据当天的快速计票结果，佐科以约9%至11%胜出。选举委员会经33天不眠不休确认各个开票所记录后终于完成正式统计，与快速计票结果大致相当。

本次大选，佐科是第二度与普拉博沃对决，在2014年的选举中，佐科以约6%的得票率胜出。选举委员会原计划在法定期限5月22日完成统计，由于20日深夜提早完成，仍有两天时间用来作最后的确认。（老任）

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