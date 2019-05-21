中国是外资的巨大机遇（锐财经）

在不久前召开的第十一届中国中部投资贸易博览会上，近百家世界知名跨国公司代表来华洽谈投资机遇，成为当前形势下中国对外资吸引力增强的最新注脚。美国高通公司、英国捷豹路虎、法国施耐德电气等跨国企业负责人纷纷表示，将继续深耕中国市场，参与到中国经济高质量发展之中。对此，专家指出，在单边主义、贸易保护主义抬头的背景下，外资持续布局中国，不仅反映了中国经济自身具有的巨大活力，而且证明了中国不断扩大开放正在形成强大的号召力和吸引力。

外资来华步伐加快

尽管保护主义持续升温，但外商来华投资兴业热情却始终不减。据商务部新闻发言人高峰介绍，2019年1—4月全国吸收外资的主要特点有以下几个方面：

一是实际使用外资持续稳定增长。今年1—4月，全国新设立外商投资企业13039家；实际使用外资3052.4亿元人民币，同比增长6.4%。4月当月实际使用外资629.5亿元人民币，同比增长6.3%。

二是高技术制造业和高技术服务业均保持较高增速。制造业实际使用外资943.8亿元人民币，同比增长11.4%；服务业实际使用外资2051亿元人民币，同比增长4.1%。高技术产业实际使用外资同比增长43.1%，占比达28.1%。高技术制造业实际使用外资334.1亿元人民币，同比增长12.3%。其中，电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业、研发与设计服务、科技成果转化服务等领域吸引外资能力突出。

三是中西部地区、自贸试验区吸收外资均稳步增长。中部地区实际使用外资220.7亿元人民币，同比增长4.5%；西部地区实际使用外资211.6亿元人民币，同比增长9.6%。自贸试验区实际使用外资同比增长11.8%，占比为11.9%。

四是主要投资来源地投资增速不减。主要投资来源地中，韩国、日本、美国、德国对华投资分别增长114.1%、3%、24.3%和101.1%；欧盟实际投入外资金额同比增长17.7%（含通过自由港投资数据）。

开放之门越开越大

上海社科院世界经济研究所研究员周宇在接受本报记者采访时指出，外资来华投资兴业稳中有升、步伐加快，归根到底是因为中国经济的发展与国内市场的壮大。“在过去，对外经济合作以加工贸易为主，外商来华投资更多看重劳动密集型产业的发展优势。如今，中国经济不断壮大，人民收入和消费水平不断提高，中国庞大的国内市场则成为外商日益看重的因素。”周宇说。

中国开放的大门越开越大，外商来华所能享受到的营商环境也越来越好。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜说，“我们将按照既定方针，坚定不移扩大金融开放，保持金融改革开放政策的连续性稳定性，坚决落实已部署的金融改革开放政策，进一步推动金融市场双向开放，深化外汇管理改革，提高跨境贸易投资自由化便利化水平，切实维护境外投资者合法权益，为境内外投资者创造更加便利友好的投资环境。”

在实践中，各种各样的经济开发区则成了外资扎根的乐土。商务部数据显示，截至目前，全国共有219家国家级经开区，遍布31个省、自治区、直辖市。2018年，219家国家级经开区实现地区生产总值10.2万亿元，同比增长13.9%，占全国的比重为11.3%；财政收入1.9万亿元，同比增长7.7%，占全国的比重为10.6%；实现进出口总额6.2万亿元，同比增长10.8%，占比为20.3%；实际利用外资和外商投资企业再投资的金额达到513亿美元，同比增长5.5%，占全国利用外资的比重为20.4%。

中国市场值得看好

中国对外资的吸引力还体现在跨国企业对中国的期望之中。在英国汽车制造商捷豹路虎（中国）投资有限公司执行副总裁李洁看来，中国已经是企业在全球范围内最大的单一市场，公司敢于把最新最先进的技术带入中国，就是因为看好中国市场，重视中国市场。法国施耐德电气（中国）有限公司总监王萍说，2018年施耐德在亚太市场已经超过北美市场，成为业绩最好的区域，而中国又贡献了其中大部分的份额，因此未来依然看好中国市场前景。

意大利德龙集团大中华区董事总经理宗延平对本报记者说：“中国经济发展的速度无可比拟，同时对于德龙集团来说，中国还是一个非常大的潜在市场，值得更好的去深耕细作。中国电商、新零售、跨境贸易的发展，以前所为有的速度为外企提供了更多的展示平台。德龙近年来一直加大对中国大陆的投资并建立工厂，希望更好地为中国消费者提供优质的产品。”

周宇进一步指出，中国对外开放的政策正在加速落地，因此，有相当一批外资为了更好地抓住中国市场，反而会在保护主义升温的背景下加大对华投资，而且这些投资主要流向了高新技术领域。“对外资而言，中国已经是全球最大的市场之一，并且毫无疑问是值得看好的巨大机遇。”（王俊岭）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)