国际核数据大会在中国召开

第14届国际核数据大会5月20日-24日在北京国家会议中心举行。本次大会主题为“核数据——人类的共同资产”，来自45个国家、地区以及相关国际组织、机构的核数据、核科学与核工程领域学者专家以及国内各科研院所、高校代表及关注核数据领域的各界人士等共计约500名代表参会。

据悉，国际核数据大会是国际核数据界规模最大、水平最高的学术交流会议。这是大会首次在中国召开，也是首次在OECD成员国之外的国家召开。

中国核数据中心已成为国际五大核数据中心之一。中国核学会理事长王寿君介绍，中国坚定不移地推动核能高质量发展。截至2019年4月，中国大陆在运核电机组达到45台，装机容量4590万千瓦；在建机组11台，装机容量1218万千瓦。（记者叶子）

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