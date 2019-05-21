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外交部发言人表示：美方在经贸磋商问题上混淆视听转嫁责任是徒劳的

2019年05月21日08:29  来源：人民网－人民日报海外版
 

美方在经贸磋商问题上

混淆视听转嫁责任是徒劳的

针对美方称美中实际上已就经贸磋商达成协议，但中方破坏了协议，外交部发言人陆慷20日表示，不知道美方所说的“协议”是什么，美方想混淆视听转嫁责任是徒劳的。

“美方可能一直有一份自己奢望的‘协议’，但肯定不是中方同意过的协议。”陆慷在当日例行记者会上说。

他说，中美11轮经贸磋商未能达成协议，根本原因在于美方试图通过极限施压实现不合理的利益索求。这从一开始就行不通。“在要挟未果、引发美国国内外广泛质疑和市场动荡的情况下，美方又想混淆视听转嫁责任，这也是徒劳的。”（记者侯晓晨）

欧洲调查结论证明华为清白

外交部发言人陆慷20日在回应有关欧洲调查发现华为无“后门”的问题时表示，欧洲方面调查结论证明了华为的清白，也暴露了美国动用国家力量打压他国企业的不正当性。

当日例行记者会上，有记者问：据德国媒体报道，经多年审查，英国、德国及欧盟方面均未发现华为产品存在明显“后门”，但美国思科设备却经常被发现安全漏洞，自2013年起已有10起“后门”事件。中方对此有何评论？

“我们其实特别想听听美方对此有何评论，”陆慷说，“当然，国际社会可能也没抱太大希望。因为自‘棱镜门’事件以来，美方对于国际上指控它非法从事网络攻击、窃密的事实依据，一直都是三缄其口。”

他表示，美方以己之心度人之腹，为获取不正当的竞争优势，对他国企业造谣抹黑，却始终拿不出像样的证据。“欧洲方面调查结论证明了华为的清白，也暴露了美国动用国家力量打压他国企业的不正当性。”陆慷说。（记者侯晓晨）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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