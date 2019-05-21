多彩文明,让亚洲更有魅力

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湖南省吉首市马颈坳镇拍摄的民间艺人表演“火龙钢花”。
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孟加拉国博格拉的晾晒辣椒景象。
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在伊朗德黑兰的“诺鲁孜”节前的市场上，当地传统节日里具有喜庆色彩的金鱼吸引了小男孩的目光。
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内蒙古呼伦贝尔草原陈巴尔虎旗的牧民在套马。
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一名女子在菲律宾马尼拉的春节彩灯前拍照。
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在泰国大城府的泼水节上，大象向游客喷水。
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身着和服的女子在日本千叶县参加“成人礼”。
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身着韩服的游客在韩国龙仁市民俗村游览。
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陕西省延安市安塞区冯家营村的安塞腰鼓表演。
美人之美，美美与共。多彩亚洲，风情万种。
亚洲是人类文明的重要发祥地。世界1/3的陆地上居住着全球2/3的人口，47个国家、1000多个民族星罗棋布，各种文明在这片土地上交相辉映。璀璨的亚洲文明，为世界文明发展史书写了浓墨重彩的篇章，人类文明因亚洲而更加绚烂多姿。
本报今日推出的这组生活剪影，从几个侧面展示了多彩文明的魅力亚洲。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】