多彩文明,让亚洲更有魅力

湖南省吉首市马颈坳镇拍摄的民间艺人表演“火龙钢花”。

姚 方摄（新华社发）

孟加拉国博格拉的晾晒辣椒景象。

（新华社发）

在伊朗德黑兰的“诺鲁孜”节前的市场上，当地传统节日里具有喜庆色彩的金鱼吸引了小男孩的目光。

艾哈迈德·哈拉比萨斯摄（新华社发）

内蒙古呼伦贝尔草原陈巴尔虎旗的牧民在套马。

新华社记者 李 欣摄

一名女子在菲律宾马尼拉的春节彩灯前拍照。

乌马利摄（新华社发）

在泰国大城府的泼水节上，大象向游客喷水。

拉 亨摄（新华社发）

身着和服的女子在日本千叶县参加“成人礼”。

新华社记者 杜潇逸摄

身着韩服的游客在韩国龙仁市民俗村游览。

新华社记者 王婧嫱摄

陕西省延安市安塞区冯家营村的安塞腰鼓表演。

新华社记者 陶 明摄

美人之美，美美与共。多彩亚洲，风情万种。

亚洲是人类文明的重要发祥地。世界1/3的陆地上居住着全球2/3的人口，47个国家、1000多个民族星罗棋布，各种文明在这片土地上交相辉映。璀璨的亚洲文明，为世界文明发展史书写了浓墨重彩的篇章，人类文明因亚洲而更加绚烂多姿。

本报今日推出的这组生活剪影，从几个侧面展示了多彩文明的魅力亚洲。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)