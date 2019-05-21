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多彩文明,让亚洲更有魅力

2019年05月21日08:27  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　湖南省吉首市马颈坳镇拍摄的民间艺人表演“火龙钢花”。
　　姚 方摄（新华社发）

　　孟加拉国博格拉的晾晒辣椒景象。
　　（新华社发）

　　在伊朗德黑兰的“诺鲁孜”节前的市场上，当地传统节日里具有喜庆色彩的金鱼吸引了小男孩的目光。
　　艾哈迈德·哈拉比萨斯摄（新华社发）

　　内蒙古呼伦贝尔草原陈巴尔虎旗的牧民在套马。
　　新华社记者 李 欣摄

　　一名女子在菲律宾马尼拉的春节彩灯前拍照。
　　乌马利摄（新华社发）

　　在泰国大城府的泼水节上，大象向游客喷水。
　　拉 亨摄（新华社发）

　　身着和服的女子在日本千叶县参加“成人礼”。
　　新华社记者 杜潇逸摄

　　身着韩服的游客在韩国龙仁市民俗村游览。
　　新华社记者 王婧嫱摄

　　陕西省延安市安塞区冯家营村的安塞腰鼓表演。
　　新华社记者 陶 明摄

　　美人之美，美美与共。多彩亚洲，风情万种。

　　亚洲是人类文明的重要发祥地。世界1/3的陆地上居住着全球2/3的人口，47个国家、1000多个民族星罗棋布，各种文明在这片土地上交相辉映。璀璨的亚洲文明，为世界文明发展史书写了浓墨重彩的篇章，人类文明因亚洲而更加绚烂多姿。

　　本报今日推出的这组生活剪影，从几个侧面展示了多彩文明的魅力亚洲。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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