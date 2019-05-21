首届自贸园区发展国际论坛将在海口举办

经国务院批准，首届自由贸易园区发展国际论坛将于5月21至22日在海南省海口市举办。

中国贸促会贸易投资促进部部长冯耀祥介绍，自由贸易园区是一国主动对外开放、推动贸易自由化的重要手段，是实现工业化和推动区域经济一体化的重要工具。中国的自由贸易试验区则是自由贸易园区的中国形态。

2013年，首个自贸试验区——中国（上海）自由贸易试验区正式设立。5年多来，自贸试验区建设取得重大进展，营商环境整体优化，一大批制度创新成果推广至全国，进一步激发了市场创新活力和经济发展动力，切实发挥了全面深化改革的试验田作用。目前，中国自贸试验区建设已形成 “1+3+7+1”覆盖东西南北中的联动发展格局。

冯耀祥说，举办这次论坛，旨在回顾自贸试验区建设成果，借鉴国际知名自贸园区建设的成熟经验和做法，为促进中国自贸试验区改革创新、探索建设中国特色自由贸易港、推动中国新一轮高水平对外开放凝心聚力。“中国坚持扩大对外开放的决心绝不动摇，我们也希望各国自贸园区的制度制定者和各国投资者能够充分利用本次论坛，增进对中国改革开放和自贸试验区的全面了解，深化互信合作，拓展共同利益，进一步提升贸易投资自由化便利化水平。”

据了解，本次论坛的主题是“打造更好营商环境，建设自由贸易新高地”，共设开幕式、2场全体会议、4场专题研讨、论坛总结、自贸园区推介暨企业交流会和商务考察等环节。

作为本次论坛举办地的海南，也在建设自贸试验区方面取得一系列进展。

海南省人民政府副秘书长孙世文介绍，自2018年确定海南全岛建设自由贸易试验区以来，海南坚持大胆试、大胆闯、自主改，全面深化改革开放实现了良好开局。一是全力推动一系列重要政策落地。中央各部委和海南省共同推动出台了一系列配套实施方案，逐步形成了“1+N”政策体系，有力支持了海南自贸区建设。二是按照“明、短、快”的原则，梳理推进先导性项目建设。如推进海南自由贸易账户体系建设，高起点建设海南特色国际贸易“单一窗口”等。三是着力打造法治化、国际化、便利化营商环境。四是全面启动“百万人才进海南”行动计划。五是进一步提升旅游国际化水平。如实施59国人员入境旅游免签政策，离岛旅客每人每年累计免税购物限额从1.6万元增加到3万元，同时扩大了免税商品范围；放宽游艇入境管制等。六是形成了一系列制度创新成果。先后推出了商事登记“全省通办”制度、施工图审市场化和“多审合一”、天然橡胶价格（收入）保险和共享医院新模式等。

据了解，论坛期间，中国贸促会还将发布《自由贸易园区发展海口倡议》。截至目前，已有11家国际知名自贸园区、5家相关国际组织、17家驻华使领馆、11家世界500强企业代表和众多学术机构等的代表1000余人报名参会。（记者李婕）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)