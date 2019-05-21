伊拉克成中东局势“关键先生”

综合多家外媒消息，5月15日，美国驻伊拉克大使馆在官方网站发表声明称，美国国务院命令所有“非必需”的使领馆人员尽快撤离伊拉克。

据相关人员透露，5月18日，美国能源巨头埃克森美孚公司已从伊拉克撤走了所有除伊拉克籍员工以外的人员。

伊拉克成焦点

美国为何从伊拉克紧急撤人？

有分析认为，美国此举是在为可能的军事冲突做准备。但也有声音指出，美国关于伊拉克存在威胁其利益的言论，仅仅是美国找出的“借口”。

此前，美国国务卿蓬佩奥曾突访伊拉克。美国获得的情报显示，受伊朗支持的什叶派武装分子在美军驻扎的基地附近部署火箭弹。

对此，伊拉克口径却并不一致。据路透社报道，伊拉克总理阿迪勒·阿卜杜勒-迈赫迪说，伊拉克方面并未觉察到“针对任何一方构成威胁的动向”。

“在伊拉克，美国和伊朗各自有着重大的利益和影响。”宁夏大学中国阿拉伯国家研究院院长李绍先在接受本报采访时表示，伊拉克成为美伊对峙的焦点并不意外。

“伊拉克已由危机中心成了解决危机的重要一方。”伊拉克《晨报》网援引迈赫迪的话称，伊拉克将恢复自身影响力，在缓和本地区紧张局势中发挥作用。

两边都要顾及

“作为伊朗和美国的盟友，伊拉克夹在中间不好办。”路透社如此描述眼下伊拉克面临的两难境地。法新社则将伊拉克比喻为“表演复杂技巧的杂技演员”，生动勾勒出伊拉克如履薄冰之态。

显然，伊拉克惹不起美国。“在一定程度上，如今的伊拉克由美国一手缔造”，李绍先指出，伊拉克战争结束以来，美国向伊拉克派驻了大量驻军和安保力量，并建有数座军事基地。

另一方面，伊拉克也离不开伊朗。据法新社报道，作为伊拉克第二大进口商品供应国，伊朗向其出口许多产品。对此，李绍先分析称：“两伊之间有什叶派作纽带，且伊拉克在经济上比较依赖伊朗。伊拉克虽然石油资源丰富，但电力和天然气缺乏，本国供电很大一部分来自伊朗。此外，伊拉克百姓的生活必需品也需要从伊朗进口。”

“对伊拉克而言，美国和伊朗好比两头大象，伊拉克是夹在中间的一片草地。大象相争，草地必定遭殃。”李绍先说。

动荡仍将持续

美国国会山网站称，5月16日，美国总统特朗普与瑞士联邦主席毛雷尔会晤时表示，美国不希望与伊朗发生战争。伊斯兰共和国通讯社也援引伊朗外交部长贾瓦德·扎里夫的话称：“不会有战争，因为我们都不想要战争。”

尽管双方都表示希望避免战争，但当前局势仍不明朗。

外媒表示，在伊朗问题上，美国频频发出混乱信号。据美联社5月17日报道，特朗普最近的发言与美国采取的一系列行动相矛盾。英国《泰晤士报》18日刊文指出，美国对伊朗态度不稳定，可能源于白宫内部的紧张关系。

随着美伊对峙时间延长，伊朗的耐心逐渐被消磨。据半岛电视台报道，伊朗总统鲁哈尼的“战略忍耐”可能开始转向“战略对抗”。

与此同时，波斯湾商船遇袭事件也给不断升级的中东局势添了一把火。近日，4艘商用船在阿联酋岸外遭到“破坏性攻击”，当中包括2艘沙特油槽船，伊朗支持的胡塞武装则成为指控对象。“他们必须受到重创”，沙特国家媒体“阿拉伯新闻”在社论中直言。

在这样的局势下，伊拉克只能尽量保证两边都不得罪。李绍先指出，伊拉克向美国保证其利益不被侵害的同时，也会继续与伊朗保持经济往来。

“5月伊始，中东局势就一直笼罩在美伊对峙的阴云之下。”李绍先分析称，美国军事部署、紧急撤侨等一系列行为，极大地加强了地区的紧张气氛，其影响可能会持续至今年年底。（陶紫东）

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