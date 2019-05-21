日前，由上海市政府新闻办公室和上海张军昆曲艺术中心联合推出的实景园林昆曲《牡丹亭》演出，拉开了第十四届契诃夫国际戏剧节的大幕。中国是本届契诃夫国际戏剧节的主宾国，共有5部作品亮相。

“不入园林，怎知春色如许？”当晚，在莫斯科大学植物园“药剂师花园”里，俊俏的小生和婀娜的少女款款走来，伴着悠扬的笛声，用绵延婉转的唱腔为俄罗斯观众演绎400多年前杜丽娘与柳梦梅的故事。

俄罗斯观众安东是一位老戏迷，在网上看过好几个版本的《牡丹亭》，特意携家带口前来。演出结束后，安东激动地站起来鼓掌欢呼。“露天表演的效果非常惊艳！”

演出还给现场观众准备了一个惊喜——戏曲中的花神由俄罗斯姑娘扮演，这是实景园林版《牡丹亭》演出以来首次起用外国演员。4位俄罗斯芭蕾舞演员身着淡蓝色轻纱，戴着牡丹花头饰，随着音乐、迈着轻盈的舞步优雅出场，展现梦之场景的别样美感。

第一次参演中国戏曲，俄罗斯芭蕾舞演员都非常兴奋，化妆时，一直在用相机认真记录，彩排时，一遍遍确认每一个动作细节。花神之一克谢尼娅告诉本报记者，在她看来，《牡丹亭》就是中国版的《睡美人》，能够用芭蕾舞演绎中国经典是非常宝贵的经历。

婉转悠扬的乐曲、婀娜多姿的身段、华美精致的服装，融入水磨昆腔，在异国园林征服了现场的俄罗斯观众。在前一日的彩排中，就有很多观众被吸引，在旁边站着看完。演出当日，现场座无虚席，台上的俄文字幕、座位上的俄文简介，让观众们能够更快地了解剧中故事。演出结束后，掌声经久不息，演员们几度返场致谢。

“为什么要在依水而建的舞台上演出？”“大花脸代表着什么意义？”“咿呀的唱腔有什么含义？”演出前后，柳梦梅扮演者、主演张军一直被俄罗斯媒体记者和观众们簇拥，回答一个个问题。

《牡丹亭》导演李小平告诉本报记者，关于中国戏剧，俄罗斯观众想了解的有很多，这样的演出提供了一个契机。“演出前，我们特意安排向俄罗斯观众介绍《牡丹亭》的故事，昆曲的历史，以及演出的音乐伴奏、舞台站姿、曲牌等细节。零距离的交流互动激发了大家对昆曲的兴趣，台下俄罗斯观众还模仿起昆曲的唱腔和姿势。”张军表示，“这次相聚莫斯科，我们带着来自上海的问候，带着中国传统文化的气韵，为两国文化交流和向全球传播昆曲艺术尽自己的绵薄之力。”

（本报驻俄罗斯记者 屈 佩）

《 人民日报 》（ 2019年05月21日 17 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)