联合国教科文组织代表认为推动文明交流互鉴意义重大

新华社北京5月19日电（记者蔺妍 蒋励）联合国教科文组织社科助理总干事诺达·阿尔纳什夫日前在北京表示，中国举办亚洲文明对话大会，对于推动世界文明交流互鉴，实现增长、创新和社会繁荣具有重要意义。

阿尔纳什夫出席亚洲文明对话大会期间接受记者专访时作出上述表态。她说，大会以“亚洲文明交流互鉴与命运共同体”为主题，强调文明的多样性、平等性、包容性，“我为中国在对话中发挥的巨大作用感到高兴”。

阿尔纳什夫说，亚洲文明对话大会是“具有标志性意义的国际盛会”。

阿尔纳什夫表示，联合国教科文组织与中国建立了牢固的伙伴关系，保持着紧密合作，中国为联合国教科文组织丝绸之路相关项目提供了有力支持。“我们试图通过这些项目，了解人们如何相互依存、如何彼此宽容。”

她表示，联合国教科文组织认同中国倡导的平等、互鉴、对话、包容的文明观，相信文化的多样性对于实现增长、创新和社会繁荣具有重要作用。“我们的世界需要倾听所有明智的声音，需要更多和谐、宽容和同理心。”

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