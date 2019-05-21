英内政大臣：安全部门两年挫败19起重大恐袭事件

英国内政大臣赛义德·贾维德20日透露，在过去两年里，英国安全部门挫败了19起重大恐怖袭击。

贾维德在当日伦敦警察厅会议讲话上称，英国安全部门每天都在打击恐怖主义，从大型国际恐怖组织，到激进分子。在过去两年中，他们挫败了19起重大恐怖袭击，其中14起是伊斯兰恐怖主义恐袭事件，另5起恐袭事件为受到极端右翼意识形态驱使。

贾维德说：“这些只是重大恐怖袭击事件的总体数字。而每阻止一次重大恐袭事件的背后，就有几十起恐袭事件隐患被及时消灭在萌芽状态。

“尽管这项工作成绩令人印象深刻，但恐怖活动节奏正在加快”。贾维德称，内政部将考虑更新叛国罪立法，以打击恐怖主义以及敌对国家特工活动。

贾维德表示，已要求内政部官员和反恐警察紧急审查，将叙利亚部分地区等全球数个战乱冲突地区，划定为英国公民恐怖禁区，任何没有正当理由进入这些地区的英国人，可能面临最高10年的监禁。

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