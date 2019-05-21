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瑞士全民公决从严控枪 民间拥枪数量约230万支

2019年05月21日07:36  来源：新华网
 

瑞士民众19日清晨投票公决控枪议题。投票站出口民意调查显示，将近三分之二投票民众支持更严格的枪械管控举措。

【显民意】

瑞士媒体报道，出口民调显示，瑞士多数民众以投票方式清楚表达从严控枪意愿。

瑞士枪支文化深厚，部分源于国防体制。瑞士实行义务兵役制，年满18岁公民有义务服役，退役时配发枪支不予收回。控枪议题触发激烈辩论和持枪者反对。

由于实行地区注册，媒体难以查证瑞士全国枪支总数。2017年发布的《小型武器调查》显示，瑞士枪支数量全球排名第16位，民间有大约230万支枪，平均每10人中3人有枪。

欧洲联盟2017年通过严控枪支的规定，瑞士将与欧盟保持一致。

瑞士不是欧盟成员，属于申根区国家，瑞士公民可免签证与其余25个《申根协定》签署国自由通行、包括绝大多数欧盟成员国。凭借一系列复杂的双边协定，瑞士与欧盟保持紧密联系。

新规定将要求枪主定期接受枪支使用培训，对一些半自动武器采取特殊许可制度，编码管理部分型号的枪支。

【要同步】

法新社报道，欧盟要求瑞士政府就控枪议题保持同步，否则可能损害双方关系。不料，这一要求在瑞士国内触发罕见辩论。

瑞士议会和政府支持从严控枪，认定需要与欧盟同步，议会先前已经表决通过新的控枪法案。

瑞士政府说，新法案有助维持与欧盟现有协约，确保与申根区国家密切警务合作和经贸关系。拒绝同步可能迫使瑞士退出申根区，与欧洲难民收容程序脱节，更严重可能危及旅游业，令瑞士每年损失几十亿瑞士法郎。

反对者们认定，政府的说法“夸大其词”，收集到足够数量的签名，触发全民公决。

反对从严控枪的团体对公决结果表达失望。拥枪组织ProTell副会长、现役女上尉奥利维娅·德韦克说：“很遗憾，大家信了那一套吓唬人的说辞。”（田野）（新华社专特稿）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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