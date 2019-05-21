印度“马拉松”选举投票结束 执政联盟有望获胜

印度人民院、即议会下院选举19日举行最后一个阶段投票，北部和东部选民选举59名议员。

这次选举4月11日开始，共有7轮，定于5月23日开始计票。投票站出口民意调查显示，执政联盟有望赢得多数议席。

【耗时长】

西孟加拉邦首府加尔各答当天最高气温38摄氏度。为躲避高温，不少选民早早前往投票站。在北方邦瓦拉纳西市，投票站工作人员准备饮用水和风扇，为选民降温。

“我早晨散步后直接来这里投票，选民们的热情令我惊讶，”第一批投票的瓦拉纳西市民拉梅什·库马尔·辛格告诉美联社记者，“人们排起长队，耐心等待投下自己的选票。”

始于4月11日，这次选举持续39天，先前6个阶段相对平静。第7个投票日前，西孟加拉邦不同党派支持者发生冲突，加尔各答一处投票站遭炸弹袭击，执政党印度人民党一处选举办公室遭到袭击。

西孟加拉邦19日加强警戒，加尔各答选举官员说，政府在投票站等地部署5.7万名警察，超过400个快速反应小组待命。

总理纳伦德拉·莫迪18日在北阿肯德邦的印度教盖达尔纳特寺庙度过。

【花费高】

这次选举中，莫迪领导的印度人民党、最大反对党印度国民大会党等多个党派争夺543个议席。

印度媒体研究中心预估，持续近六周的选举最终可能耗费至多70亿美元，成为全球最贵的选举之一，其中大笔费用由印度人民党支出。

法新社报道，竞选期间，68岁的莫迪在全国参加142场竞选集会，最多时一天5场。为对抗西孟加拉邦地方政党基层国大党，他17次访问西孟加拉邦，宣传竞选主张。

印度人民党在竞选中打出国家安全牌，多次拿印度与巴基斯坦2月武装冲突说事。国大党攻击莫迪政府的经济政策，认定执政党应为高失业率等民生问题承担责任。

为拉拢选民，各党派在社交媒体投放大量广告，假新闻、假照片同样充斥网络。法新社报道，一张伪造照片中，莫迪和国大党主席拉胡尔·甘地以及巴基斯坦总理伊姆兰·汗共进午餐。

【莫迪赢？】

印度人民院每5年选举一次，赢得多数议席的政党或政党联盟可以推选总理、组建内阁。2014年上次选举中，印度人民党及其盟友赢得282个议席，超过半数。

印度媒体先前依据选前民意调查推测，没有政党能够单独过半。不过，印度民意调查机构CVoter所做出口民调显示，印度人民党领导的全国民主联盟有望赢得287个议席，国大党可能获得128个议席。“时报现在”电视台的出口民调同样显示执政联盟获胜。

计票定于23日开始。印度选举委员会说，前6个投票日的投票率大约66%，5年前是58%。

加尔各答退休教师普洛迪普·查克拉巴蒂告诉美联社记者：“人们因为许多理由分成（不同派别），只有最终结果出来，我们才能知道大家投票支持谁。事情不像以前一样可以预测。”（刘秀玲）（新华社专特稿）

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