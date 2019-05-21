特朗普或大赦部分战争犯 专家警告削弱法律权威

美国军方消息人士19日披露，总统唐纳德·特朗普考虑27日美国阵亡将士纪念日期间赦免多名获判刑或遭战争罪指控的军事人员。这些人所涉罪行包括杀害平民和侮辱尸体。

美国《纽约时报》19日以两名不愿公开姓名的军方官员为消息源报道，特朗普政府期望赦免海军“海豹”突击队特别行动指挥官爱德华·加拉格、防务承包商黑水公司前雇员尼古拉斯·斯莱滕、陆军特种部队“绿色贝雷帽”队员、陆军少校马修·戈尔斯坦以及多名海军陆战队狙击手。

加拉格在派驻伊拉克期间涉嫌朝平民开枪、持刀杀害俘虏，定于本月在美军事法庭接受司法审理。多名一同服役的“海豹”突击队员先前告诉检方，加拉格曾朝平民开枪，击中一名年轻女性和一名老人，还发短信向他人吹嘘刀捅俘虏的举动。如果定罪，他面临终身监禁。

斯莱滕因2007年参与射杀17名手无寸铁的伊拉克人而由法庭定罪。戈尔斯坦和上述多名狙击手正等待司法审理，前者涉嫌杀害一名阿富汗平民，后者涉嫌侮辱塔利班武装人员尸体。

这两名军方官员没有获准公开谈论赦免事务，说没有看到完整名单，不清楚是否有其他人。其中一名高级官员说，白宫17日要求司法部赦免检察官办公室“尽快准备”赦免所需文件，后者随即通知多个军事部门，强调所有文件必须在阵亡将士纪念日前夕备齐，缘由是特朗普准备届时赦免。准备这类文件通常须耗时几个月。另一名官员证实，司法部的要求涉及加拉格。

特朗普今年3月在社交媒体称赞加拉格和戈尔斯坦为国家做出贡献，本月初赦免获判犯有战争罪的前陆军中尉迈克尔·贝亨纳。在《纽约时报》看来，持保守立场的国会议员和媒体认定这些军人遭受不公正处罚，乐见赦免。

多名美国法律专家说，美国近代历史上没有总统一次赦免多名战争罪犯和嫌疑人的记录，“随心所欲地赦免”将削弱军事法律权威，破坏军队的秩序和纪律，让境外服役人员产生回国以后能逃脱处罚的想法。（赵曼君）【新华社微特稿】

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)