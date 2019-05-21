“脱欧”法案遭遇“唱衰” 保守党“人心思变”

就6月初提交英国议会审议和表决的《退出协议法案》，英国首相特雷莎·梅19日誓言提出“大胆的新条件”，为争取推动英国退出欧洲联盟进程作最后一搏。

然而，当天晚些时候，《星期日电讯报》曝光法案内容，称“新条件”只不过是老思路的“翻版”。

一些媒体推断，执政党保守党已把主要精力转移到党首之争上。

【了无新意】

《星期日电讯报》19日深夜援引一份上周交内阁成员审议的文件，称阐明“脱欧”条件的《退出协议法案》在关税安排方面没有新内容，有争议的英国北爱尔兰与欧盟成员国爱尔兰边界“备份安排”依然保留。文件共5页，是法案内容摘要。

英国首相府先前宣布，将在6月3日开始的一周把赋予“脱欧”协议法律效力的《退出协议法案》提交议会审议。

特雷莎·梅19日早些时候为《星期日泰晤士报》撰文，说将向下院议员们提出“大胆的新条件”，法案包含“改进后的一揽子措施”，“相信能赢得新支持”。

但据《星期日电讯报》披露，法案没有提及如何弥合保守党与最大反对党工党就关税同盟的分歧，也没有提出关联“备份安排”的新设想；只承诺将吸纳保守党籍议员雨果·斯怀尔今年1月的提议，即由议会决定是否启动“备份安排”，同时承诺政府有义务在2020年底以前“寻求”替代安排，以避免“备份安排”在“脱欧”过渡期结束后启动。

法案同时接受工党两名议员今年3月的提议，允许议会商讨英国与欧盟今后贸易谈判的目标。为安抚保守党政治盟友北爱尔兰民主统一党，法案提议让休会两年的北爱尔兰议会就“备份安排”发挥“作用”。

一名英国政府消息人士审阅文件后说：“这里根本没有新内容，只不过是老思路的翻版。”

英国报联社报道，特雷莎·梅定于21日召开内阁会议，确定法案所包含的“一揽子措施”。

【反对如常】

按照彭博社的说法，外界对特雷莎·梅能否赢得足够议员支持日益悲观。任何旨在赢得工党支持的让步都可能“侵蚀”保守党对法案的支持。

英欧谈妥的“脱欧”协议迄今3次遭英议会下院否决，“脱欧”进程因而陷入停滞，“脱欧”日期从3月29日延至最迟10月31日。多次对“脱欧”协议投否决票的保守党“疑欧”派议员比尔·卡什称，法案只是“涂脂抹粉”，不会打动属意“脱欧”的议员。

英国前“脱欧”事务大臣戴维·戴维斯说，将在第一时间投票否决法案，避免议会通过修正案，让英国滞留关税同盟或再次举行全体公民投票。

北爱民主统一党党鞭杰弗里·唐纳森说，“备份安排”让这一政党难以改变反对法案的立场。

“备份安排”旨在避免北爱与爱尔兰之间恢复“硬边界”，即重新设置实体海关和边防检查设施。但北爱民主统一党担忧这可能触发北爱从英国分离。

工党领袖杰里米·科尔宾19日告诉英国广播公司，没有听说法案与先前3次接受表决的“脱欧”协议内容上会有“本质不同”，工党可能对法案投反对票并寻求二次公投。

爱尔兰副总理兼外交与贸易部长西蒙·科文尼同一天告诉爱尔兰国家广播电视公司，“坦白地说”，不少英国政界人士“不理解北爱政治的复杂性”。即便英国首相换人，欧盟也不会重新谈判“脱欧”协议。

【焦点转移】

特雷莎·梅16日同意在《退出协议法案》接受审议和表决后给出卸任时间表。彭博社19日报道，保守党内部激烈的党首之争已然上演，特雷莎·梅的“同僚们正聚焦谁能取代她”。

当选保守党党首者无需经由全国选举就可以出任首相。英国就业与养老金大臣安伯·拉德定于20日召集包括7名阁僚的大约60名保守党成员组成“一个国家小组”，力求阻止主张“无协议脱欧”的保守党人当选新党首。

财政大臣菲利普·哈蒙德本周也将警告党首潜在竞选人，类似“无协议脱欧”的民粹政策不会在议会赢得多数支持。

《星期日电讯报》报道，前外交大臣鲍里斯·约翰逊被视为接替特雷莎·梅的热门人选，现在每天接受保守党籍“选举大师”林顿·克罗斯比建议。据信正是克罗斯比助力澳大利亚总理斯科特·莫里森“奇迹”般赢得18日联邦议会选举。

彭博社梳理“英国选出新首相但依然无法通过‘脱欧’协议”时的多种可能结果，显示不管保守党新党首主张“无协议脱欧”还是与欧盟重新谈判“脱欧”协议，依据英国议会和欧盟既有立场判断，英国提前举行全国选举或二次公投的可能性相对较大。（海洋）（新华社专特稿）

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