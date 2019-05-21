利比亚民族团结政府指责“国民军”切断首都供水

的黎波里消息：利比亚民族团结政府内政部20日指责利“国民军”切断首都的黎波里地区的淡水供应。

利内政部当天在一份声明中说，“国民军”武装人员19日袭击了的黎波里以南400公里的一处供水站，迫使工人切断对首都的黎波里和利比亚西北部沿海城市的供水。利内政部认为，这是“毫无人道的战争罪行”。

联合国秘书长古特雷斯的发言人迪雅里克20日在记者会上表示，联合国人道主义团队对的黎波里地区供水中断深感关切，联合国有关方面正在努力对供水受影响地区提供支援。

利比亚大多数城市的淡水主要来自南部沙漠地区的地下水。

利比亚“国民军”4月4日起对的黎波里发起军事行动，与控制该市的利比亚民族团结政府军队交战。据世界卫生组织驻利比亚办事处消息，自双方交战以来已有454人死亡、2000多人受伤，战事还造成6万多人逃离家园。

2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚局势陷入动荡。目前两大势力割据对峙，许多地区处于无政府状态。利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区；国民代表大会则在东部城市图卜鲁格另建政府，与哈夫塔尔领导的“国民军”联盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。（记者 黄灵 参与记者：林远）

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