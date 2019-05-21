出口民调显示莫迪有望连任总理 印度股市大涨

人民网讯 据法新社新德里20日电，印度股市当天大涨创下历史新高，主因是印度大选后公布的出口民调显示，执政党印度人民党领导的全国民主联盟胜出，这意味着现任总理莫迪有望连任。

在野政党虽然仍不愿承认败选，而且还得再等3天才会正式公布大选结果，但多数媒体的出口民调结果显示，莫迪（Narendra Modi）的印度人民党（BJP）和友党将获得足够议席以组成新政府。

此次大选分7个回合，共花费6周时间，到本月19日才结束。选举委员会表示，印度9亿合格选民中有65%参加了投票。

受上述消息影响，印度股汇双涨，孟买证券交易所Sensex指数缔造3.75%的历来最大单日涨幅，收在39352 点，创下历史新高。印度卢比兑美元汇价也劲扬，由17 日收盘时的70.22卢比兑1美元涨到69.63卢比。（老任）

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