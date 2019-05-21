出租车急救车联合“龟速”堵路游行致巴黎大塞车

人民网讯 据法新社报道，法国出租车、驾校、急救车行业等5家工会5月20日联合举行罢工堵路游行，抗议政府改革驾照制度和出台交通流动法案，损害了他们的利益。法国Sytadin交通信网站说，当地时间20日早8点46分，大巴黎地区堵车公里数长达415公里。

5月20日早，700至800辆出租车分为几条线路，在巴黎地区的公路上慢行堵路示威。出租车们首先从巴黎东郊开始，然后在戴高乐机场，奥利机场，巴黎大企业集中的拉台芳斯区等地的公路上，以“龟速”慢行堵路。

法国出租车，驾校，急救车的司机和工会代表们认为马克龙政府出台的改革驾照制度和交通流动法案的文本不合理，是专为Uber一类“平台”设计的方案，损害了出租车司机的既得利益。（老任）

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