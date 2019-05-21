第十七届哈萨克斯坦—中国商品展览会在阿拉木图开幕

人民网阿拉木图5月20日电（记者 周翰博）20日，为期三天的第十七届哈萨克斯坦—中国商品展览会在阿拉木图开幕。展会由商务部、新疆维吾尔自治区人民政府和新疆生产建设兵团共同主办。

本届展会规模约7000平方米，共有来自浙江、安徽、陕西、甘肃、宁夏、新疆等省区市的200余家企业参展，展品涵盖机械和加工设备、农业技术和设备、汽车及零配件、五金建材、家居用品、电子和消费品等领域。展会期间将举办中哈贸易合作论坛、新疆生产建设兵团推介会和新疆生产建设兵团中外企业对接会等配套活动。

展会同期还举办了中国进口促进活动，现场搭建进口促进公共服务展区，展示和宣传中国市场及中国国际进口博览会，为参展商、采购商提供进口政策宣传等公共服务，同时邀请了哈萨克斯坦知名的蜂蜜、红酒等本土企业在进口促进展区进行展示。

另外，本届展会特别邀请了新疆、甘肃、陕西、宁夏的12个国家级贫困县的15家企业参展，通过境外展会平台把贫困地区企业和产品带出国门。

自2003年起，商务部已连续16年在哈萨克斯坦举办中国商品展览会，规模不断扩大，内容日益丰富。展会已成为中国与哈萨克斯坦以及周边国家共建“一带一路”的重要贸易投资合作平台。

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