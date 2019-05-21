美方一意孤行必将承受严重后果（望海楼）

日前，国务委员兼外交部长王毅应约同美国国务卿蓬佩奥通电话。通话正值美国再次对中国输美商品加征关税，又以“国家安全”为由限制中国企业在美投资交易之时。当此之时，美方意图和中方立场都备受关注。

事实上，中国对美经贸政策背后的考量心知肚明。显然，美国迷恋单边主义和保护主义。美动用的“232调查”和“301调查”都是臭名昭著的单边主义政策工具。美国强词夺理地将贸易逆差问题诿过于人，刻意忽略本国经济内在结构问题，妄图通过贸易战解决贸易逆差。美国固守贸易霸凌思维，不但对中国，对盟友也频频挥舞关税大棒，在磋商过程中咄咄逼人，试图以“极限施压”实现自身目标。美国还以不公平手段谋求技术和市场优势。美国封锁华为，意图损害一个企业的权益，破坏一个国家、一个民族的正当发展权利，更是影响世界上所有希望提高自身科技发展水平国家的应有权利。在美国国内，针对对华经贸合作的负面声音不绝于耳，不断干扰中美经贸磋商。

耐人寻味的是，在中美贸易摩擦升级之时，美方打来电话，又显示出美无法忽视中国的重要性和影响力。美需要了解中国经贸政策走向，同时也希望在重要的地区和国际问题上获得中方理解和支持。

从通话内容看，中方首先划设底线，防止美发生战略误判。中国强调双方应相互尊重，解决经贸分歧的谈判应是平等的。中国在任何谈判中都必须维护国家的正当利益，响应人民的普遍呼声。美国漫天要价，企图把损害中国核心利益的内容塞入协议，或以中国核心利益进行要挟，中方都绝不可能接受。

其次，中国坚持公平正义，反对美破坏国际关系基本准则。美方政策无限扩大自我，甚至动辄干涉其他国家主权，必然引发国际社会强烈反弹。已有多国政要批评美用强压手段阻碍国际市场自由贸易的举动是自私的，对全球贸易造成负面影响。美盟友公开表态不会对华为采取封锁行为，并明言美对其他国家发动“科技战”或“贸易战”是不合适的。每个国家都有权利根据本国的国家利益作出独立的政策选择。包括在重要的地区和国际问题上，中国始终“帮理不帮人”，美方也不要指望以经贸施压迫使中国进行所谓“利益交换”。出卖正义，非大国所为。

最后，中国坚持管控分歧，强调合作是双方唯一正确的选择。习近平主席曾指出，中美合作可以办成有利于两国和世界的大事，中美对抗对两国和世界肯定是灾难。有问题并不可怕，关键是要共同解决问题，而不能被问题牵着鼻子走。当前，很多国家担心中美经贸摩擦升级会对世界经济带来新的不确定性，再次说明以协调、合作、稳定为基调的中美关系不但符合中美两国利益，对世界和平发展也至关重要。

在中美经贸磋商过程中，中国一贯以建设性姿态，促双方互利共赢。然而，合则两利、斗则俱伤，如果美方一意孤行走得太远，必将承受严重后果。

（作者为中国国际问题研究院国际战略研究所副所长）

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