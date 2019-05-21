欧洲汉学：探寻中国发展的历史和文化因素（国际视野）

2019年4月10日，一位读者在比利时布鲁塞尔一家书店里阅读有关中国美学的书籍。

本报记者 方莹馨摄

2019年3月2日，波兰2019年中国集市活动在波兰华沙民俗博物馆举行。该活动由华沙民俗博物馆和华沙大学中文系联合举办。图为波兰青少年在学习书法。

本报记者 于 洋摄

“我看到了中国诗歌不可思议的发展活力”

——访荷兰莱顿大学人文学院教授冯·柯雷

本报赴荷兰特派记者 郑 彬

“我看到了中国诗歌不可思议的发展活力，它的人物、事件和话题，都表现出一种繁荣、丰富的状态。我还注意到，近几年来，中国越来越多的年轻人开始重新关注诗歌。”冯·柯雷教授对本报记者说。

柯雷教授在荷兰莱顿大学人文学院地区研究系中国研究专业任教，主要研究方向是中国当代诗歌以及文化社会学、文化翻译等领域。从《诗经》到现代诗，他都非常熟悉。

1986年，柯雷参加了一个中荷之间的交换生项目，在北京大学进修一年。“要学习和了解中国诗歌，只有一个愉快的办法，就是在中国寻找关于诗歌的话语，探寻诗歌背后生动的人和故事。”柯雷坦言。

“上世纪80年代，中国当代诗歌发展迅速，新的诗人、新的体例层出不穷。当今中国，从出版到研究，从校园到社会，从媒体到大众，都能找到诗歌的位置。中国的青少年正通过各种方式和渠道重拾对诗歌的兴趣，这对中国诗歌文化的传承来说至关重要。”

在柯雷看来，无论是早期的《诗经》、汉乐府诗，还是后来的唐诗宋词，都在世界文学史上达到了难以企及的高点。“一流作品经得起时间的考验，你会希望不断重读它们。它不仅为中国诗歌建立起一个体系和标准，更将诗的基因种植在中国文化的最深处，使诗歌成为中国文化的重要符号。”他认为，中国古典诗歌为世界诗歌发展作出了巨大贡献，“如果你熟悉英美早期的现代主义意象派诗歌，了解埃兹拉·庞德等欧美诗人的作品，就能看到，其中借鉴了中国古典诗歌用意象来传达诗意的方式。”

柯雷认为，从文本角度看，中国古典诗歌与现当代诗歌表现形式不同，但从诗歌的话语和意境上能看到两者之间的传承关系，“一些当代诗歌是古典诗歌精神在当下的回响”。柯雷说，在继承的同时，中国当代诗歌更多融入对人性的深刻解读与思考，在精神层面扩展了诗歌的深度，而且题材趋向丰富。同时，中国当代诗歌也受到西方诗歌的影响，“诗歌始终是一种流动的状态。古典与当代、中国与西方，都在时间和空间中传递表达，相互影响。”

当前，不少中国诗歌被翻译成多种语言，这有助于世界了解中国当代诗歌的多样性。柯雷认为，西方读者喜爱阅读中国当代小说，希望借此了解中国当下的社会，体现了小说的“资料功能”和对时代的“记录功能”。而阅读中国诗歌更能“感知美好动人的瞬间，享受语言的韵律之美”。

柯雷每次来中国，都会搜集民间诗文，结识新的诗人。“我希望能以新的观察视角，将中国诗歌的独特魅力和背后的审美情趣介绍给更多西方读者。”柯雷说。

“多从中国哲学思想中汲取营养”

——访德国弗莱堡大学汉学系终身教授胜雅律

本报赴瑞士特派记者 方莹馨

“中国哲学是踏踏实实面对这个世界的哲学。”瑞士籍汉学家、德国弗莱堡大学汉学系终身教授哈罗·冯·森格尔（中文名胜雅律）在接受本报记者采访时这样表示。

坐在记者面前的胜雅律，已入古稀之年却依然精神矍铄，谦逊儒雅。他乐于并坚持全程用中文交流，“仁义礼智信”“不战而屈人之兵”“四海之内皆兄弟”……胜雅律在各种中国古代哲学思想之间自如切换，讲述起来滔滔不绝。

1963年的夏天，胜雅律在父母的朋友家里翻到一本《中文会话语法》。那是他第一次见到汉字。从此，胜雅律就对汉语产生了浓厚兴趣。他在瑞士苏黎世大学上学期间自学中文，并写出了瑞士第一篇有关中国古代法律的博士论文。1975年秋，他作为公派留学生到北京大学进修了两年。回到瑞士后，胜雅律继续从事与中国哲学相关的学术研究工作。如今，胜雅律著作等身，依然笔耕不辍，积极参与各种学术交流活动，努力在欧洲传播汉学和中国文化。

上世纪70年代，胜雅律刚开始接触老庄思想时，总觉得读不懂老子的《道德经》。但在反复多次阅读之后，他找到了东西方文化的共通之处，发现“中国古代哲学家的思想不仅是中国的，也可以为全世界所借鉴”。

为了展现这种文化的共通性，胜雅律撰写了一系列相关著作：1988年，他推出介绍“三十六计”的专著《智谋》，该书先后被翻译成十几种语言，是第一本专门向西方介绍“三十六计”的书；2011年，他翻译的德文版《孙子兵法》出版；2017年，新书《瑞士之道》问世，该书以《道德经》中的经典名言结合西方思想观点，阐述了瑞士历史上的治国理念如何与《道德经》中的思想不谋而合……瑞士汉学家卡劳迪亚·威尔兹评价称，《瑞士之道》是“给蜗牛的房子送去新鲜空气”，告诉瑞士人“要跳出自己的视野，多从中国哲学思想中汲取营养”。

“孔子留下的文化遗产中包含着丰富的精神食粮。”在胜雅律看来，“见贤思齐”“人无远虑，必有近忧”“不患人之不己知，患不知人也”这些流传千年的思想理念，其精神价值超越了时间和空间的局限，对当下亦有可借鉴之处。

“比如在西方，一些人在学习非西方文化时不够认真全面，对非西方文化缺乏设身处地的体验。孔子思想中的‘和而不同’体现出中国开放的哲学思想注重自身修为的培养，也包容不同的文化和信仰。”胜雅律说。

胜雅律说，从“愚公移山”的寓言故事中能看出，中国改革开放40多年能取得巨大成就的一个重要原因是制定长远目标和计划，“这是中国的谋略智慧的一部分，值得其他国家学习和借鉴”。

“更好地从阅读中了解中国”

——访德国波恩大学教授、翻译家马海默

本报驻德国记者 李 强

波恩大学教授马克·赫尔曼（中文名马海默）是德国知名的翻译家，翻译过刘慈欣等中国作家的作品。前不久，他受邀前往四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市参观。与20年前去过的藏区相比，马海默看到的是一片郁郁葱葱。那里的藏族、羌族、汉族等不同民族交融而居，和谐相处，同时保留着各自建筑、服饰和饮食的特点。

“翻译的中国文学作品越多，对中国了解越深，就越难简单概括出中国是什么样子。”马海默说。现在当别人问他对中国文学是什么看法时，他会回问一句：“你指的是哪一类文学？”

马海默对中国文学作品的涉猎之广，从他的翻译作品名录可窥一斑：从严肃文学到通俗小说，从现代诗歌到漫画作品，甚至中国国内一些鲜有知名度的作家的作品，他都翻译过。

马海默解释说，和有些译者专注于特定领域不同，他更愿意接触不同的作者和题材。这既是他了解中国的方式，也使他能尝试各种不同的文学风格和类型，成为翻译“多面手”。

在他看来，翻译是一门交流的艺术。作为译者既要关照原文，也要考虑德文表达习惯，要能在两种语言和文化体系之间自由切换。忠实于原文但又要有二度创作的意识。这种过程对马海默来说既是痛苦也是享受。他在翻译时，会尽力避免自己的个人色彩，但也不会完全照搬原文，而是深切体会原作者风格各异的语言，再用相应的德文去还原叙事，力图让德语读者能够体会其中的妙处。

马海默举例说，很多中国作家在小说里会使用双关语来表达幽默。如果只是按照字面意思去翻译，德国读者不一定能理解。“我会从德语中找出一个与之对应的双关语，也许它与中文双关语的原文用词完全不同，但德国读者能够体会到原作者想要表达的意思。这就要求译者有足够的德文写作功底。”马海默是德语文学专业出身，这为其做好翻译工作打下了坚实的语言基础。

“道家文化对我的影响很深刻。”马海默说，老子的《道德经》是他最喜欢的书之一。“老子在《道德经》里说：知人者智，自知者明。为了对德国文学建立起不同的理解，当时，我强烈地想要学习一种完全不同于欧洲国家语言的语言，所以我选择了汉语。”

“阅读和翻译的中国文学作品越多，我就越感受到，文化在很多方面是共通的。不同地域、不同文化的人们在相处时，应当互相尊重，不应该戴着有色眼镜去看待对方。”马海默希望德国读者能“更好地从阅读中了解中国”。

“让意大利读者感受中国文化的丰富多彩”

——访意大利米兰比可卡大学汉学家傅雪莲

本报记者 暨佩娟 王云松

“你说啥子哩”“好吃得要命”“没得”……近日，在意大利米兰举行的一个高等教育展上，意大利米兰比可卡大学汉学家西尔维亚·波齐（中文名傅雪莲）不时秀出的几句地道中国地方话，引发全场笑声一片。

1995年，从小喜爱文学、热爱汉字的傅雪莲来到四川大学学习中文。很多中国朋友和傅雪莲第一次见面，都会拉着她的手，“像亲戚一样热情”。“不用多说话，我们就感觉到彼此的热忱，从那时起，我就喜欢上中国。”傅雪莲坦言。

中国的多元文化让傅雪莲对世界充满更多好奇。意大利的中餐多以浙江菜为主。傅雪莲来到中国后发现，中国各个地区都有自己独特的美食文化，北京的烤鸭、四川的麻辣烫、昆明的过桥米线各具风味。“如果不去中国，你就不知道中国是多么美丽的国家。”傅雪莲进一步解释说，近年来不少中国作家来到意大利举行读者见面会活动。意大利读者在与他们的接触中感觉到，中国人开朗热情而有亲和力，“希望更多意大利人能到中国去，亲身感受这个国家的不凡魅力”。

傅雪莲从1999年开始从事文学翻译。当时，中国作家的作品被翻译成意大利文之后，在意大利的销量并不大。如今，随着中国影响力的不断上升，中国文化在意大利越来越受到关注。不久前，傅雪莲把中国科幻作家刘慈欣的《三体》翻译成意大利文出版，还计划把第七十四届雨果奖获得者郝景芳的《北京折叠》也翻译出来。“意大利读者喜欢科幻文学。翻译这些中国科幻文学作品，我相信可以激发起意大利民众对中国文学更浓厚的兴趣。”傅雪莲说。

在比可卡大学，傅雪莲教授翻译、中文语法、中国语言、中国文化等课程。学生们都知道，要通过这几门课的考试，精读一两本中国作家的作品是“必选动作”。傅雪莲说：“有趣的是，学生们看了第一部中国文学作品之后，就忍不住接着看第二部、第三部。”

傅雪莲认为，“一带一路”倡议提出近6年来，不同国家和文化的交流互鉴更加密切了。更多意大利出版社对出版中国文化书籍表现出兴趣，书店里出现更多中国作家的作品，以“一带一路”为主题的文化活动也日益丰富。

文化如水，浸润着民众的心田。傅雪莲告诉记者，如今，米兰皮科罗剧院经常有京剧、越剧表演，很多当地人欣然买票观看。“文化是促进各国民众沟通的一座坚实桥梁。我会继续把更多中国作家的作品翻译成意大利文，让意大利读者感受中国文化的丰富多彩，进而看到中国的真实模样。”

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2019年05月21日 18 版）

(责编：白宇、樊海旭)