不断丰富友好战略伙伴关系内涵（大使随笔）

■在双方共同努力下，中奥友好战略伙伴关系将更加充实丰满，两国人民友谊将更加深厚绵长

阿尔卑斯山与蓝色多瑙河的旖旎风景，音乐巨匠名扬天下的高雅才情，中小企业精益求精的执著追求……奥地利在世人印象中是山河之国、音乐之国、高质量发展之国。去年，奥地利总统范德贝伦与总理库尔茨共同访华，中奥建立友好战略伙伴关系，双边关系驶入提质增速的快车道。今年4月，库尔茨总理出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛并正式访华，续写中奥关系发展的新篇章。

中奥高层保持密切交往，政治互信不断增强，各领域合作蓬勃开展。两国经贸和相互投资刷新纪录，2018年双边贸易额增长16.2%，达97.5亿美元，连续第二年刷新最高纪录。截至2018年底，中国在奥投资存量达10.4亿美元，奥累计对华投资达21.4亿美元，奥企积极投身中国市场，在华直接投资额增长53%。奥数字与经济事务部长率团出席首届中国国际进口博览会。成都至维也纳的中欧班列、深圳至维也纳的直航航线相继开通。中国工商银行维也纳子行获得欧央行和奥地利金融监管局颁发的牌照。中奥首次实现距离达7600公里的洲际量子密钥分发。两国音乐艺术团体多次交流巡演，以18对友好省州、市为代表的地方合作亮点纷呈，两国关系的民意社会基础更加巩固。

中奥各领域交流合作潜力巨大，前景广阔。双方正在积极落实两国领导人达成的重要共识，共同努力丰富中奥友好战略伙伴关系内涵。

增进相互了解，规划合作蓝图。两国领导人就中奥关系、“一带一路”建设及共同关心的国际问题深入交换意见，加深对彼此发展道路的认识，进一步深化两国人民友谊，为中奥关系发展、“一带一路”合作指明方向、规划蓝图，推动各层级、各领域在相互尊重、平等互利基础上加强交流合作。

共建“一带一路”，共享合作成果。奥地利政府欢迎并支持“一带一路”倡议，两国签署了共建“一带一路”合作文件。随着中国经济转型升级、改革开放不断推进，中奥在高端制造、交通物流、节能环保、冬季运动等领域迎来新的合作机遇和广阔发展空间。中方欢迎奥方作为中国—中东欧国家合作（“16+1合作”）观察员及亚投行创始成员参与相关合作，实现互利共赢。

当今世界正在经历百年未有之大变局，世界各国人民同呼吸、共命运。面对风云变幻的国际形势，中奥在完善全球治理、维护多边机制、倡导自由贸易、应对气候变化等领域具有共同利益和相近立场。中奥携手加强在国际事务上的沟通协调，将促进中欧全面战略伙伴关系发展，为世界和平与稳定、繁荣与发展作出积极贡献。

在双方共同努力下，中奥友好战略伙伴关系将更加充实丰满，两国人民友谊将更加深厚绵长。

（作者为中国驻奥地利大使）

《 人民日报 》（ 2019年05月21日 17 版）

(责编：白宇、樊海旭)