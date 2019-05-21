电影是传播亚洲文明的重要手段之一。亚洲的各个国家和民族只有加深合作、理解，才能够把亚洲文化推向世界。物质上的富足让我们生活更美好，精神上的富足能使我们更高尚。公平、和谐、友好相处的基础是相互了解，而电影正是促进相互了解的一个非常有效的途径。

——中国电影家协会主席 陈道明

曾经，包括法国在内的很多欧洲国家对中国抱有偏见，这可能是源于西方媒体对中国的描述。我们需要在西方国家作出更多努力，更好地向西方受众去展现亚洲和中国的文化。今天的论坛给了我们更多的机会去探讨文明，去研究如何在欧洲塑造更加积极的中国形象，从而去建设一个更美好的世界。

——法国当代中国国际发展研究中心主任 皮埃尔·皮卡尔

亚洲文明的特质就是“对话”。正是因为对话、开放和包容，文明才有了影响力。未来文明的发展，我总结了八个字：多样、交流、互鉴、发展。在信息全球化的时代，未来哪个文明发展得更快、更好，就看哪一个文明更开放、更包容。大洋彼岸讲文明冲突的时候，大洋的这一岸强调文明对话和包容，这才是一个真正面向未来的理念和心态。

——新加坡国立大学教授 郑永年

人类今天取得的所有进步，都离不开无时无刻发生着的交换。物质交换开始后，就发生了思想的交换。当人们的思想开始碰撞、交融，新的思想能量就产生了。全世界的交换和交流，带来了人类的物质文明和精神文明。在已经进行了数个世纪的思想交流之中，中国作为亚洲国家的一员，对世界文明之海的贡献无疑是大江大河式的。

——中国作家 曹文轩

从电影的角度来说，我一开始并没有想到要走向全球。我认为，作为一个电影人，你越真诚、讲的故事越好听，人们就越爱看、越愿意接受。我们首先要从自己的内心出发，努力告诉世界一个故事，如果你是真诚的，它会自动走向世界。

——印度电影演员、导演 阿米尔·汗

近年来，亚洲作为世界经济增长的中心，日益受到全球的关注。随着经济的发展，亚洲的信息传播力不断增强，广播电视的影响力也在不断加大。我们希望向世界介绍不同的观点和价值观，展现真实的日本和亚洲，促进相互理解。

——日本广播协会理事 正篱聪

迪士尼一直致力于将中国文化带到世界各地。我们以黄山作为背景制作了动画节目《安玲与史迪奇》，这个项目本身就是文明的交流。我们和当地人民面对面沟通，了解他们的生活和习俗，发掘了很多有意思的故事，并通过迪士尼的平台向世界传播。我们希望通过这个论坛，探讨如何在世界拓展亚洲文明的影响力。

——美国编剧、制片人 马克·汉德勒

人文交流，一直以来都是世界和平与发展的保障。随着科学技术的进步，千里之遥变成了咫尺之邻。媒体有责任在亚洲文明交流互鉴中承担桥梁纽带作用，努力做文明交流的构建者、承担者和建设者。我们的重要使命就是要消除隔阂，让不同人群增进了解，最终实现世界和平与共同发展。

——中国中央广播电视总台央视外语频道总监 江和平

这是我第十次来中国。我来到亚洲、来到中国的次数越多，想要了解和分享的就越多。过去10年，英国广播公司和中央电视台联合制作了《美丽中国》《中国春节》等节目，反响都非常好，反映出全球对了解中国的渴望。我们对未来有很多期待，希望更多了解亚洲，更广泛地传播中国的故事。

——英国广播公司执行副总裁 保罗·德姆普西

（本报记者张慧中、杨迅根据亚洲文明全球影响力分论坛嘉宾发言整理）

《 人民日报 》（ 2019年05月21日 05 版）

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