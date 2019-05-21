用影视架设民心相通的桥梁（文明互鉴 美美与共）

■优秀的影视作品捕捉和呈现各国人民的生活，真切展示不同国家和社会的发展状态。在这背后，蕴藏着各个国家深厚的文化传统、久远的文明流脉和充沛的百姓情感

作为亚洲文明对话大会的重要组成部分，亚洲影视周于5月16日正式启动。影视周的内容精彩纷呈，“电影大师对话”“2019亚洲电影展”“亚洲优秀电视节目展播”等主题活动，让亚洲各国的观众有机会看到来自周边国家的优秀影视作品。

自古以来，中国便倡导“多彩、平等、包容”的文明观，强调以文明交流跨越文明隔阂，以文明互鉴抚平文明冲突，展现出“和羹之美，在于合异”的东方智慧。

今天，影视作品是最为大众所接受和喜爱的艺术形式之一。在由于地缘、历史、政治等因素形成的文化壁垒面前，影视作品的大众化表达更易消弭语言障碍，打破地理束缚，突破政治经济等因素的藩篱。

优秀的影视作品捕捉和呈现各国人民的生活，真切展示不同国家和社会的发展状态。在这背后，蕴藏着各个国家深厚的文化传统、久远的文明流脉和充沛的百姓情感。亚洲影视周的电影展映和电视节目展播活动，必将通过电视屏幕和电影银幕，加深亚洲各国人民对芳邻各国文化风物、社会风貌的了解，必将促进亚洲国家不同文明之间的深度交流互鉴。

除了影视节目的展映互播之外，5月16日晚举行的“电影大师对话”同样引人瞩目。来自亚洲不同国家的14位杰出电影人分别以“亚洲电影与文化传承”“亚洲电影与文明互鉴”为主题展开对话，旨在探索亚洲电影文明的创新与传承，架设民心相通、文化包容的桥梁。

“好的影视作品应该是立足本土放眼世界的，兼顾中西方共有的表达方式，也不能丟弃本民族的特色。”正如演员章子怡在“电影大师对话”中所说，今天，亚洲的影视作品和影视产业在世界影视发展格局中扮演着极为重要的角色，亚洲各国的影视作品都是生发于各国文化传统和社会现实的繁花硕果，无不生动地诠释着多样化的人类文明生态，进而在亚洲与世界其他国家和地区的文明对话中发挥着独特作用。

地缘相近，文化相亲，亚洲影视周开启了亚洲各国影视行业加强交互传播、加深密切合作、加大协同发展的大门。未来，亚洲国家的影视行业更应在“各美其美，美人之美”中走向共融。各国的影视从业者当常怀包容之心，在兼收并蓄中共同描绘亚洲影视、亚洲文明在世界影视版图、世界文明版图中的独特地位，用影视语言讲好亚洲故事，为世界和平、人类发展贡献更多的文化资源和文明依据。

《 人民日报 》（ 2019年05月21日 05 版）

(责编：白宇、樊海旭)