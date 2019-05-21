“亚洲网络视听传播政策对话与合作成果发布活动”现场。

本报记者 杨 迅摄

5月16日晚，亚洲影视周启动仪式在北京劳动人民文化宫举行。图为演出活动现场。

亚洲影视周活动主办方供图

5月16日晚，亚洲影视周启动仪式在北京劳动人民文化宫举行。图为演出活动现场。

亚洲影视周活动主办方供图

1895年，法国的卢米埃尔兄弟首次在巴黎放映电影短片，揭开了世界影视业发展的序幕。借助影视这一艺术形式，人与人的距离被大大拉近，不同国家、不同民族的文化交流互鉴也进一步深化。

作为亚洲文明对话大会的重要配套活动，5月16日，亚洲影视周活动启动仪式在拥有近600年历史的北京太庙隆重举行。启动仪式上，美轮美奂的大型电影主题灯光秀和文艺表演如同一场光影盛宴，令观众如痴如醉。

文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。亚洲影视周活动通过“镜头里的亚洲”，促进亚洲文明的传播与交流。

用电影语言讲好亚洲故事

亚洲是人类最早的定居地之一，也是人类文明的重要发祥地。在数千年发展历程中，亚洲人民创造了辉煌的文明成果，亚洲各国呈现出各具特色的文化传承。

在“电影大师对话”活动中，曾用一部《小鞋子》感动了全球观众的伊朗导演马基德·马基迪表示：“或许没有任何艺术比电影更适合讲述一个国家的文化。”

“我认为在影视的国际交流合作当中，最重要的是保证每个国家都有自己的特色。”印度电影演员、导演阿米尔·汗说。

亚洲影视周活动分为电视和电影两大部分。其间，“电影大师对话”“2019亚洲电影展”“亚洲优秀电视节目展播”等活动陆续举办。

对于亚洲影视所承载的文化传承作用，中国电影导演陈凯歌深有感触。身处电影行业近40年，陈凯歌见证了中国发生的翻天覆地变化。他表示，中国的时代力量、文化精神不可忽视。“作为一名电影人，如何展现独属于中国的文化精神，并与更多国家的电影工作者交流互鉴，是特别重要的。”

日本电影导演山田洋次对陈凯歌的观点表示赞同。他说，上世纪60年代之后，日本人的生活方式发生了巨大变化，如何在电影中描绘日本普罗大众的生活、体现新的文化传承，是他一直思考的问题。

法籍越南导演陈英雄的作品关注越南社会现实。他14岁移民法国，亚洲和欧洲双重的人生经历让他对越南文化产生了深入思考。“电影艺术让我得以更多探索自己的越南身份，思考如何向其他国家民众表达越南文化。让外国观众深入理解一国的文化，需要更加精确复杂的电影语言。”陈英雄说。

“电影是一个国家的名片”

“古老的丝绸之路，很早就将亚洲国家联系在一起。” 马基迪说，“电影就像连接不同民族的桥梁，可以增进人们之间的友谊，提升国家之间的关系。”

随着全球化进程加快，人与人的交往变得更加紧密。影视艺术让亚洲和世界其他地区受众在观影中实现了思想的碰撞和沟通，成为各国民众了解不同文化、进行文明互鉴的重要平台。正如中国电影家协会主席陈道明所说，“电影是一个国家的名片，大部分人对于世界的了解，是通过电影电视实现的。”

俄罗斯导演谢尔盖·波德罗夫谈到了用电影承载文化多样性的看法。他认为，亚洲是历史、传奇的宝库，亚洲各国影人应该通力合作，努力去用电影表达情感、传播文化。泰国导演普拉奇亚·平克尧拍摄的《拳霸》，通过对泰拳这一传统格斗技艺的精彩描绘，吸引了大量动作片影迷。他说：“中国、日本、印度的电影都对我产生过很大的影响。如今，信息技术的发达让亚洲各国距离越来越近，也为影视发展创造了无限可能。”

来自哈萨克斯坦的电影人埃米尔·拜扎辛认为，电影人在进行创作的时候，要考虑到作品不仅要有自身的人文传承，还要能让世界各国民众从中找到文明的共性。

亚洲—太平洋广播联盟秘书长贾瓦德·孟塔基对亚洲影视产业近年来的迅速发展印象深刻。他认为，亚洲各国文化各具特点又和谐共存，亚洲影视产业可以进一步增加合拍作品数量，增强交流互鉴。“各国应该对合拍影视作品给予更大的支持力度。”

视听业态正被互联网重塑

近年来，随着互联网技术日新月异，亚洲影视产业在网络平台的发展日益蓬勃。奈飞、腾讯等新媒体平台不断深化着亚洲影视产业在域内外的交流互鉴。

5月16日，“亚洲网络视听传播政策对话与合作成果发布活动”在北京举行。活动上，国家广播电视总局发展研究中心发布了《亚太地区网络视听发展与治理情况报告》。《报告》显示，近年来，亚太地区网络视听市场规模不断扩大，但还存在着发展不均衡、自查自律机制不完善、内容娱乐低俗化、盗版肆虐等问题。网络视听生产与分发的专业化、多元化、技术化、智能化带来海量信息流，给网络视听治理带来前所未有的挑战。

亚太地区如何在保障网络主权框架下，积极探索区域互信合作，展现网络视听领域交流互鉴的文化魅力，是在场嘉宾探讨的主要议题。

菲律宾通讯社记者雷蒙德·卡尔认为，加强网络视听领域的政策支持，国家间进行充分沟通很重要。不同国家的专家齐聚一堂，就相关主题进行探讨，有利于为政策制定提供思路和依据。

贾瓦德·孟塔基表示，我们正处于数字转型的时代，新的网络生态带来新的挑战，监管方面要有相应的实施政策框架，促进网络服务变革。“亚太地区的视听业态正在被互联网重塑，协同合作是推动其健康发展的关键所在。”

国际网络安全法律委员会主席帕文·杜加尔举例说明了印度存在的网络视听盗版问题。杜加尔认为，网络视听的发展不仅满足民众的娱乐需求，还承担着教育功能，需要不断加强政策扶持和监管力度。杜加尔说，人工智能等新兴技术不仅将改变网络视听行业，也将促使更成熟的监管法律出台。

《 人民日报 》（ 2019年05月21日 05 版）

(责编：白宇、樊海旭)