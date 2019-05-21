“一带一路是全球性的伟大倡议”

“‘一带一路’是全球性的伟大倡议，让许多国家受益，特别是对于巴布亚新几内亚这样的发展中国家。”巴布亚新几内亚总理奥尼尔日前在接受本报记者专访时表示。

奥尼尔说，中国企业和中国投资在机场、道路、桥梁和港口等基础设施领域，以及电力、电信等行业，为巴新等国提供了强大的发展动力。“当你开车行驶在莫尔兹比港这样的城市时，能看到很多新项目正在建设，为人们带来就业机会，为中小企业带来商机。”

去年，巴新成为太平洋岛国地区首个与中国签署“一带一路”建设谅解备忘录的国家。奥尼尔表示，得益于“一带一路”建设，巴新和中国经贸往来不断扩大，拓宽了本国商品的销售市场，这不仅推动了巴新发展，也将使整个太平洋岛国地区获益。

奥尼尔说，经济的融合发展以基础设施互联互通为前提。巴新有许多非常偏远和分散的社区，那里的基础设施亟待改善。中国投资使当地一些设施陈旧的医院拥有了良好的医疗条件，中国建设的学校让巴新的孩子们能够接受更好的教育。中国企业到巴新投资，推动经济迅速增长，持续提供工作机会，大大提升了人民生活水平。

“中国改革开放40多年取得巨大发展成就，为广大发展中国家作出了榜样。”奥尼尔说，巴新也拥有众多农业人口，中国发展的成功经验是巴新可以学习借鉴的宝贵财富，相信未来巴新也会取得成功。

奥尼尔曾十余次到访中国，参加了此前在北京举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，他赞赏中国领导人和中国政府推动共建“一带一路”的决心和能力。奥尼尔相信，随着越来越多的国家和地区加入“一带一路”建设，世界整体发展也会迎来更加光明的前景。“‘一带一路’建设让我们获得了前所未有的发展机遇。我们期待继续与中国加强相关合作，实现共同发展繁荣，为人民开创更加美好的未来。”

（本报莫尔兹比港电）

《 人民日报 》（ 2019年05月21日 03 版）

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