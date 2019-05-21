不要逆历史潮流而动（钟声）

最近，一个叫斯金纳的美国女人语出惊人，抛出了带有浓烈种族主义色彩的“对华文明冲突论”。国际社会为之惊诧。

这位美国国务院政策规划办公室主任，竟然要把美国对华关系，耸人听闻地贴上“文明冲突”的标签。美国作家马克·吐温早就为这种人做了画像：“对于一个手中只有榔头的人，他所看到的问题都是钉子。”斯金纳就是想操起“文明冲突”这把“榔头”，不分青红皂白地打平一切被认为是中美关系中问题的“钉子”，包括许多美国人在内的有识之士都认为，这是一种典型的种族主义逻辑。

其实，持这种奇谈怪论的人并不想掩饰他们根深蒂固的种族主义观念，说什么“这是一场与一种完全不同的文明和不同的意识形态的斗争，这是美国以前从未经历过的”“当前中国的制度不是西方哲学和历史的产物”“我们首次面对一个非白色人种的大国竞争对手”。这样的鼓噪声，人们并不陌生，使人们不能不想到纳粹当年对犹太民族、斯拉夫民族等的恶毒诅咒。想想当年纳粹从“雅利安人高于一切人种”的种族主义出发犯下的滔天罪行，真是让人不寒而栗！

这种把国与国关系划归到种族层面的言论，即便在美国也受到强烈质疑。《华盛顿邮报》称，这一观点经不起推敲，且缺乏实证支持，文章认为其根据主要文明对国家进行分类，忽略了身份的多样性和偶然性。美国彭博社则评论说，“文明冲突论”在美国外交政策中没有容身之地，且这种冲突模式无助于美国赢得竞争。美国《外交政策》的评论对此一针见血：“这展现出新的美国治国术中种族主义和危险的一面。”

据说这位名叫斯金纳的女人本人是非洲裔美国人，她津津乐道谈这种种族主义的言论，喋喋不休谈白色人种，难道忘记了美国长期肆虐的种族歧视给广大黑人带来的深重灾难吗？难道忘记了所谓“白人文明”对印第安文明、黑人文明的绞杀吗？

中华文明的一大特质就是“和”。公元前140多年，张骞带着一支和平使团从长安出发，打通了东方通往西方的道路，完成“凿空之旅”，而不是去搞什么“文明冲突”！600多年前，郑和七下西洋，率领的是当时世界最庞大的舰队，带去的是丝绸、茶叶和瓷器，而不是什么“文明冲突”！通过古丝绸之路的交流，古希腊文明、古罗马文明、古印度文明相继进入中国，与中华文明融合共生。在中国人“和”的文化观念中，体现于宇宙观，讲求“天人合一”；体现于对外交往，讲求“协和万邦”；体现于社会生活，讲求“和衷共济”；体现于人际关系，讲求“和为贵”；体现于生态系统，讲求“和实生物”。这样的特质，决定了中华文明有着海纳百川、包容并蓄的胸襟。这一“和”的文化特质，纵贯古今，影响至深，成为中华民族的文化秉性。正如习近平主席所指出的：“爱好和平的思想深深嵌入了中华民族的精神世界，今天依然是中国处理国际关系的基本理念。”

斯金纳们这种以人种来确定文明、以文明来确定国家冲突的逻辑是十分危险的。林肯早就说过：“美国人民是一个不受种族限制的人民。”到了21世纪的今天，在口口声声“秉持自由平等”、为废除奴隶制和解放黑人奴隶付出巨大代价的美国，怎么会出现这种“白人至上”的种族主义极端言论？很值得人们深思。

斯金纳们的种族主义言论的危险性在于，既然说“文明冲突”基于人种的不同，那解决的办法只有一条，就是灭绝他们所不喜欢的种族。因为有一个种族存在，一个民族存在，就有一种文明存在。难道美国人是要灭绝他们不喜欢的种族、民族和基于这个种族、民族历史演化而产生的文明吗？全世界善良的人们要高度警惕了，决不能让这种逆历史潮流而动的种族主义言论泛滥开来！

世界是多样的，人类文明是多彩的，没有分歧就没有世界。中美两国各具特色，历史、文化、社会制度、民众诉求等不尽相同，双方存在一些分歧在所难免。有了分歧并不可怕，关键是不要把分歧当成采取对抗态度的理由，而要坚持相互尊重，致力于平等协商，找到双方都可接受的解决办法。

各种文明应该交流互鉴、取长补短、美美与共。把国与国之间的问题上升到文明层面，把不同文明降低到人种范畴，不仅于事无补，而且有百害而无一利。对那些热衷于种族主义的斯金纳们，人们必须大喝一声，悬崖勒马吧！不要冒天下之大不韪，再执迷不悟、一意孤行，前面就是万丈深渊！

《 人民日报 》（ 2019年05月21日 03 版）

(责编：白宇、樊海旭)