“对于一个手中只有榔头的人，他所看到的问题都是钉子。”美国作家马克·吐温的这句话，用来比喻一些对中国怀有敌意的美国政客，可谓十分贴切。

一段时间以来，美国不仅挑起中美经贸摩擦，而且在外交、科技、军事、涉台等诸多领域小动作不断。一些身居要职的美国政客，大肆宣扬“中国威胁论”，将中国视为“最危险的敌人”，扬言美中之间是“文明之间的冲突”，甚至叫嚣要把中国“打回到第三世界”；在市场问题上滥用出口管制措施，发布针对中国公司的限制交易令，忽悠、胁迫别的国家打压中国企业；在国际舞台上揣着形形色色的反华唱本，到处煽风点火、挑拨离间，满世界污蔑中伤中国……这些敌意浓浓的言行，为中美经贸谈判及两国关系蒙上阴影。

“身体已进入21世纪，而脑袋还停留在过去”。一些美国政客对中国的敌意，是自私、狭隘和偏执的混合物，暴露出错误的世界观、过时的知识结构和顽固的意识形态偏见。他们的想法还停留在冷战思维、零和博弈的旧框框内，认为中国的发展必然会动美国的奶酪，断定“中国之所得，必是美国之所失”，把中美竞争看成是非输即赢甚至是你死我活的竞争。可以想见，如果被敌意蒙住了双眼，如果就是要打压、遏制中国的发展壮大，怎么可能还有谈判解决问题的诚意？

我们所处的是一个“地球村”的时代，经济全球化已把世界紧紧联系在一起，各国利益深度交融，你中有我、我中有你，合作共赢是大势所趋。如果还抱着唯我独尊的心态，为了保持自己的“绝对优势”，刻意打压别国的正当发展权，只能是逆时代潮流而动，只会自食苦果，更不可能“再次伟大”。那些美国政客应该看到，从“少数人的现代化”走向“多数人的现代化”，这是浩浩荡荡的历史潮流；妄图剥夺近14亿中国人的发展权利、阻拦中华民族伟大复兴的历史进程，终将被证明是螳臂当车。

不遗余力播撒敌意的种子，只会在时代潮流中更加孤立。有的美国政客出访期间公开抹黑中国，数次被往访国领导人驳斥，指其“搬弄是非”。美国芝加哥全球委员会、皮尤研究中心的调查也显示，美国公众总体不认为中国是美国的威胁。还有美国前政要指出，如果你走出华盛顿，就会发现人们对中国的看法要积极得多，各州州长一如既往地想和中国发展贸易与投资关系。中美两国人民深知，一个繁荣的中国对美国有利，一个繁荣的美国对中国也有利，“我们有一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏”。这样的基本面，是中美关系抵制少数政客绑架的希望所在，也是中美两国实现合作共赢的基础所在。

正告那些对中国充满敌意的美国政客：你们总在疑虑中国的发展是为了什么，其实答案并不难找到。习近平主席多次讲过，人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。过去、现在、将来，中国的发展都是为了更好满足中国人民对美好生活的需要，而不是要与谁“零和博弈”，争个你死我活。世上本无“修昔底德陷阱”，但大国之间一再发生战略误判，就可能自己给自己造成陷阱，而那是谁也不愿看到的。

《 人民日报 》（ 2019年05月21日 03 版）

(责编：白宇、樊海旭)