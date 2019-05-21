5月10日，美方已将对2000亿美元中国输美商品加征的关税从10%上调至25%。美国加征关税的一个借口是指责中美贸易失衡。全国政协委员、中国国际贸易促进委员会会长高燕在接受本报记者采访时说：“贸易是两国企业、两国消费者在自愿的基础上作出选择的结果。美国认为对我存在巨额贸易逆差，是因为采取了片面的统计方法，忽略服务贸易、跨境投资对贸易的替代、高科技产品出口实施限制等因素影响。中美贸易失衡是个‘伪命题’。”

为更清楚地把握中美贸易的实际情况，很多国内外专家对中美贸易进行了全面算账，认为不能忽视跨国投资对贸易的替代作用，采用“基于所有权的贸易顺差”计算方法更能反映中美贸易关系实况。以中美双方为例，该计算方法可表示为：中美贸易顺差=（中国对美出口额+中资企业在美销售额）-（美国对华出口额+美资企业在华销售额）。其中，贸易额包括货物贸易和服务贸易。早在1960年，美国经济学家海默教授就已指出，美国企业国际投资对其出口会产生明显的替代效应。实际上，美国早已意识到现有贸易统计体系存在的缺陷，并从上世纪90年代早期开始启用以所有权为基础的贸易统计框架。今年初，德意志银行专家也发表了类似研究报告。

高燕介绍，根据美国经济分析局（BEA）提供的数据，采用“基于所有权的贸易顺差”计算方法，按子公司统计口径，2009年至2017年中美之间“基于所有权的贸易顺差”在逐年缩小。以2017年为例，中国对美国的“基于所有权的贸易顺差”仅为453亿美元。如果把统计口径放宽，将所有在华美资企业考虑进去，2009年至2017年美对华一直享有“基于所有权的贸易顺差”，且规模不断扩大，从145亿美元上升到1604亿美元。

高燕认为，从以上数据可以看出，中美贸易实际上是互利共赢。失之毫厘谬以千里，中美贸易涉及两国民众的根本福祉。希望美国能够正确看待形势，不要编造一整套歪曲中美经贸关系真相的政策逻辑。

加征关税不仅影响中国企业，也影响美国企业。在经济全球化的今天，国际产业分工你中有我、我中有你、相互嵌入、“筋骨”相连，“地球村”的概念早已被各国所接受。高燕认为，中国是世界上最大的发展中国家，美国是世界上最大的发达国家，中美合则两利，斗则两伤。不少美国跨国企业在中国利润占比极大，对中国市场依赖度高。如高通在中国利润占其全球利润的65%，博通占比55%，星巴克、COACH、A.O.史密斯等在华均有较高利润。这些都意味着，一旦双方全面加征关税，这些企业的产业链和利润都将有较大波动。据代表美国150多家贸易协会的“关税伤害美国腹地”组织估算，将关税上调至25%会损害近100万个美国就业岗位，并加大金融市场动荡。用保守和狭隘思维应对开放世界注定是违背历史潮流的，必定是搬起石头砸自己的脚。

由于美方启动加税威胁，中美经贸磋商遭遇重大挫折。高燕表示，中国贸促会将进一步加大力度，做好中美经贸摩擦应对工作。加大与美重要经贸团体、知名企业、重要智库的交流力度，促进对美州市友好合作，维护中美经贸关系稳定。

今年，中美迎来建交40周年。“我认为，合作是最好选择，也是解决问题的唯一正确选择。只有切实遵循双方业已确定的原则和方向，加强沟通、聚焦合作、管控分歧，才能推动中美经贸合作和两国关系健康稳定发展。美方霸凌主义、极限施压的做法违背多边贸易规则，不断加征关税的做法无益于经贸问题的解决。希望美方不要误判形势，不要低估中国维护自身权益的决心和意志。中国从来不畏惧任何压力，有信心、有决心、有能力应对任何风险和挑战。”高燕表示，中国将按照既定部署和节奏，坚定不移推进改革开放，并与世界各国一道，坚定不移维护自由贸易原则和多边贸易体制，与世界各国共同发展、共享繁荣。

《 人民日报 》（ 2019年05月21日 02 版）

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