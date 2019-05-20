13个国家参加中国“一带一路”科普交流周活动

人民网北京5月20日电 以“科技强国 科普惠民”为主题,2019年全国科技活动周于5月19-26日在全国开展。为加强与“一带一路”沿线国家的科普合作与交流，中国科学技术交流中心、中国科协青少年科技中心、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心、北京国际科技服务中心月在19—25日共同组织举办 “‘一带一路’科普交流周”。本次科普交流周邀请了瑞典、捷克、韩国、泰国、马来西亚、德国、挪威、波兰、新加坡、俄罗斯、英国、奥地利、爱沙尼亚共13个国家的科普场馆、科研机构、科学中心的负责人或专家出席并开展科普报告、科普展演等。

19日，“一带一路”科普交流周由一场别开生面的“快闪”活动拉开序幕。“快闪”以“歌唱祖国”为主题。8名学生带来了一段热血沸腾的诗朗诵表演，十名中小学生用二胡独奏与丁笛齐奏相通融合的方式，完成了《我的祖国》和《祝福你 我亲爱的祖国》的演出。二十余名高中生组成的管乐团的伴奏声中，五十余名中小学生轻声唱起《歌唱祖国》。

交流周在创空间设置了“科学艺术”、“趣味科学”、“魔法化学”和“奇妙物理”四个活动区。其中，“科学艺术”区与挪威斯塔姆斯科技节合作，向公众展示科学与艺术如何巧妙融合。在这里，公众能够聆听宇宙的声音、了解人类探秘太空的历程，欣赏艺术家由科学现象激发的创作灵感。“趣味科学”区与瑞典哥德堡科学节、泰国国家科学博物馆、新加坡科学中心、韩国釜山国家科学博物馆、奥地利因斯布鲁克大学、德国赫廷根互动展览公司合作，将科学知识通过动手互动、创意工坊等形式展现出来，让公众在生动有趣的情境下体会科学的奥秘。公众将感受到瑞典创客工坊（机器人、光学、科学实验），以及泰国、德国、新加坡、韩国等国最新科普展教具体验等。“魔法化学”区与俄罗斯实验博物馆、爱沙尼亚AHHAA科学中心合作，为观众带来一场别开生面的化学实验展示。观众除了在现场亲身体验身边的化学、有趣的机械、魔法的光学、幼儿化学等活动外，还可以观看俄罗斯、爱沙尼亚等国家科普专家带来的现场科普表演秀。“奇妙物理”区以体验物理活动为主，邀请到捷克伊克兰迪亚科学中心、波兰哥白尼科学中心、英国 “1001个发明”项目，活动集物理科技展览、实验展示、互动工作坊、实验表演秀等于一体。以化繁为简的形式，为观众诠释奇妙的物理现象。包括：捷克物理实验展台展示及实验表演，波兰工作坊“发动机与电”、“捕捉心灵” 表演，英国国际光学日主题展览及表演等。

“一带一路”科普交流周正值第二届“一带一路”国际合作高峰论坛举办后不久，组织该活动紧紧围绕培养青少年科技创新素养，搭建世界科技文化交流互鉴平台，开展国内、国际青少年科技文化交流活动的一项重要工作。在青少年群体中起到弘扬科学精神、传播科学思想、普及科学知识、提倡科学方法的重要作用。

当天，2019年全国科技活动周另一项重要活动——“未来工程师”博览同时在中心举行，来自全国20多个省市以及香港的10余支代表队，共3000多人参加。活动以学生科技活动为载体，整合科学、技术、工程与数学教育，包括与艺术的结合，通过真实的任务为学生提供综合运用知识以及培养学生创造性解决问题的能力的机会。

(责编：田婉晴(实习生)、常红)