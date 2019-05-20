未来讲堂呵护孩子光明的未来

近年来，我国儿童青少年近视率居高不下、不断攀升，近视低龄化、重度化日益严重，已成为一个关系国家和民族未来的大问题。5月17日，中国宋庆龄基金会“未来讲堂”第三讲邀请了中国宋庆龄基金会常务理事，首都医科大学附属北京同仁医院副院长、眼科主任魏文斌教授为家长和孩子们带来“呵护孩子光明的未来”——青少年眼部健康专题讲座。

“都说眼睛是心灵的窗户，那我就是一个擦玻璃的人”魏教授的开场诙谐幽默，引起一片欢笑。

魏文斌教授从事眼科临床工作33年，擅长眼底病的临床治疗，具有丰富经验。他率先在国内成立儿童眼肿瘤筛查中心、制定相应的眼肿瘤诊断及治疗规范、建立临床及科研数据库。

“日常生活学习、健身锻炼时，健康视力能够带来便利。有些工作甚至对视力有着极高的要求，比如很多小朋友想当警察、飞行员，想读军校……”通过一条条特殊行业对于视力要求的规定、一张张形象鲜活的图片和一组组关于近视的数据，魏教授向现场听众们生动地讲解“为什么要预防近视”。

“眼睛不止是心灵的窗户，更是力量的源泉，它不应该是通向理想的障碍”，从高度近视可能引发的各种并发症、到当前近视手术存在的局限性，以及强调近视的不可治愈性， 魏教授用平实的语言论证了预防近视的重要性，引发现场听众对探索“近视”的背后原因和如何防治等等问题的渴望。

通过眼球与相机的对比，魏教授形象地展示了眼睛工作的原理，由此展开讲解造成近视的种种原因。“用眼过度、空间狭小、睡眠不足等等，都有可能造成近视”，为了帮助大家更好地预防近视，魏教授针对种种原因依次提出解决方法。大屏幕上各种卡通的科普图片，配合着魏教授风趣的讲解，在场的大小朋友们都十分专注聆听，时不时低头做好笔记。

“我随中国宋庆龄基金会‘青少年视力关爱’项目去云南时，帮助一个高度近视、几乎看不清黑板的孩子重建了视力。后来他不懈努力，考上了大学。可见眼睛对于未来多么的重要。”结合生动案例，魏教授郑重地呼吁各位家长和少年儿童关注视力问题。“近视的病因不明，目前所有的措施只是预防近视，控制近视进展。 我们要正确看待近视、预防近视，保护眼健康，呵护孩子光明的未来。”

(责编：田婉晴(实习生)、常红)