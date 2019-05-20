打造“深呼吸产业” 推动高质量发展

“百佳深呼吸小城”活动由中国国土经济学会组织实施，自2014年启动以来，已进入第六年，截至2018年已经连续推出5批，涉及全国120多个县、市、区，成为各地政府推动县域经济绿色发展的重要抓手。

如今，福建将乐县以“深呼吸+”理念改造、提升传统产业，以环评“一票否决”制度大力发展“深呼吸产业”的做法，已经成为深呼吸小城高质量发展的典型和样板。“深呼吸产业”全面覆盖农业、工业和服务业，为县域经济的结构调整和转型升级提供了一套完整的、系统化的指标体系。

中国国土经济学会理事长兼党委书记柳忠勤介绍说， 6月下旬将召开“全国深呼吸小城高质量发展工作会议”，通过高规格会议的全面动员和资源整合，从已经入选深呼吸小城和申请进入深呼吸小城的县市中，优选部分资源禀赋良好的县市和地区，作为“深呼吸小城高质量发展试验区”，与学会签署共建发展协议，共同制定空间优化、绿色发展、全域旅游、乡村振兴、创业创新等一系列促进小城高质量发展的“三年行动计划”，同时建立“一带一路”生态旅游与商贸联盟，促成深呼吸小城国际交流合作——通过上述全方位的资源整合，推广深呼吸小城建设的“将乐模式”，大力发展“深呼吸产业”，为满足老百姓对美好生活的向往做出积极贡献。

就深呼吸小城共建，中国国土经济学会副秘书长、深呼吸小城共建办公室主任张云慧表示，“深呼吸小城”的荣誉是对生态环境质量的肯定和认可，目的是实施“深呼吸+”为引领的绿色发展，旨在建立健全“深呼吸产业”，推动生态文明建设。经深呼吸小城专家委员会研究决定，在连续推出5批次年度百佳之后，从2019年开始不再推出新的百佳，对有意进入深呼吸小城的县、市、区，学会将打造“美丽中国·深呼吸小城”共建平台，助力小城高质量发展。

(责编：田婉晴(实习生)、常红)