文化健康应更好地为中国经济社会建设服务

5月18日， “中国文化与健康战略论坛暨中国流通行业管理与思想政治工作研究会举办。文化与健康管理分会成立仪式同步举行，并公布了部门设置和组织机构成员名单。
会议围绕传统文化、企业文化、现代文化、流通文化等研究和使用以及文化公益课题展开研讨，并就“健康中国2030”规划纲要对普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业，健全支撑与保障等方面的影响开展了心理健康咨询和辅导。与会认为，落实“健康中国规划纲要”是工作中的重中之重。
会议认为，文化与健康管理分会今后将以发扬和继承传统及现代文化，以弘扬和传播文化与健康为使命，提高文化与健康工作范围内的专业技术水平，促进我国的文化与健康繁荣发展，促进企业文化更好的运用，使中国文化、中国健康更好地为经济社会建设服务，为社会主义现代化建设服务。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】