文化健康应更好地为中国经济社会建设服务

5月18日， “中国文化与健康战略论坛暨中国流通行业管理与思想政治工作研究会举办。文化与健康管理分会成立仪式同步举行，并公布了部门设置和组织机构成员名单。

会议围绕传统文化、企业文化、现代文化、流通文化等研究和使用以及文化公益课题展开研讨，并就“健康中国2030”规划纲要对普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业，健全支撑与保障等方面的影响开展了心理健康咨询和辅导。与会认为，落实“健康中国规划纲要”是工作中的重中之重。

会议认为，文化与健康管理分会今后将以发扬和继承传统及现代文化，以弘扬和传播文化与健康为使命，提高文化与健康工作范围内的专业技术水平，促进我国的文化与健康繁荣发展，促进企业文化更好的运用，使中国文化、中国健康更好地为经济社会建设服务，为社会主义现代化建设服务。

(责编：田婉晴(实习生)、常红)