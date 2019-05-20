三问美伊关系未来走向

美国与伊朗关系持续紧张。19日下午，美国总统特朗普在社交媒体上对伊朗发出新威胁，“如果伊朗想要一战，那将是伊朗的终结。永远不要再威胁美国”。同日，伊朗伊斯兰革命卫队司令萨拉米表示，“我们不想要战争，但也不惧怕战争”。

舆论普遍关注，美国及其在中东地区的重要盟友沙特阿拉伯是否继续对伊朗施压？伊朗方面作何反应？美伊关系将走向何方？

美国和沙特对伊朗是否继续施压

连日来，美国和沙特对伊朗施压的势头有增无减。

美国海军19日说，“亚伯拉罕·林肯”号航母战斗群与“基萨奇”号两栖集群17日至18日在阿拉伯海举行演练，此次演练“旨在提升美军应对威胁的能力”。

美国《华尔街日报》17日援引美国一名高级官员的话报道说，特朗普对与伊朗领导人对话持开放态度，但美国仍会在伊朗周边地区持续施压。

沙特外交国务大臣朱拜尔19日表示，沙特将尽最大努力避免中东地区发生战争，但若受到威胁，沙特随时准备作出回应。他指责伊朗“破坏地区稳定”，呼吁国际社会“制止和防止其在全世界制造破坏和混乱”。

沙特将于本月30日在麦加分别举办海湾阿拉伯国家合作委员会及阿拉伯国家联盟成员国领导人特别峰会，重点讨论“伊朗对地区安全与稳定的危险影响”。

伊朗方面作何反应

面对外部制裁压力和军事威胁，伊朗目前未放“软话”，但总体保持克制。

伊朗最高领袖哈梅内伊14日说，伊美关系虽紧张，但不会爆发战争。他表示，伊朗和美国没有开战的意愿，因为战争代价非常高昂。

伊朗总统鲁哈尼8日宣布，伊朗中止履行伊核协议部分条款，不再对外出售重水和浓缩铀。他强调，伊朗希望在60天内与伊核协议其他签字方谈判伊朗在协议中的权益问题，若诉求得不到满足，伊朗将不再限制自身铀浓缩活动的产品丰度。

高丰度浓缩铀能用来制造核武器，不过伊朗方面一直坚称，伊朗发展核技术是和平利用核能。

美伊关系将走向何方

哈佛大学教授、曾参与伊核协议谈判的美国前副国务卿温迪·舍曼认为，截至目前，美国政府对伊朗“极限施压”极大增加了伊朗重新希望获得核武器的可能性，而这是伊核协议本身所希望避免的。

国际危机研究组织伊朗项目主任阿里·瓦埃兹指出，目前没有任何迹象表明伊朗会屈服于美国的“极限施压”，伊朗早已习惯外部制裁压力，伊朗还认为，必须向美国证明以“极限施压”迫使伊朗屈服的做法是行不通的。（参与记者：刘品然、刘晨、马骁、穆东、涂一帆）

(责编：刘叶婷、杨牧)